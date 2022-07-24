酷暑燒滾滾／全國熱傷害 今年已逾千人

今年中暑人數前5名縣市

2022/07/24 05:30

男性佔78% 逐年增加 國健署提醒戶外工作者要多補充水分

〔記者楊媛婷、鄭瑋奇／綜合報導〕近來全台都被豔陽烤得像顆「紅番薯」，氣溫動輒飆破攝氏卅八度，易引發熱傷害，國健署提醒，除熱度外，濕度高還會影響人體排汗散熱效果，戶外工作者要多補充水分並且做好防曬，否則易熱衰竭。

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昨大暑 台北飆38.3度創今年新高

昨日是廿四節氣的大暑，氣象達人彭啟明在臉書直指，「透明的蒸籠鍋蓋，正在台灣上空」。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，昨日下午二點四十四分台北氣象站最高溫來到攝氏卅八．三度，創下今年以來最高溫紀錄；各地最高溫則出現在花蓮玉里，下午一點廿分達四十．四度，未超過前日花蓮卓溪鄉最高溫的四十一．四度。但有十七處測站偵測到卅八度以上高溫，多在花蓮、台北、新北、台東與屏東。

曾昭誠說，今日環境條件與昨日差不多，各地仍會有許多卅八度以上極端高溫發生的情況。

統計今年中暑人數 高雄最多

國健署統計，今年一月到七月廿二日，全國熱傷害人數已累計有一○七九人，若觀察分布縣市，高雄最多、台中居次、桃園第三；若以性別區分，男性佔七十八％，女性為廿二％，男性熱傷害的比例呈逐年增加趨勢。

三總中暑防治中心主任朱柏齡表示，導致中暑的風險因子較多，高雄、台中、桃園的中暑人數較高待分析，若這些縣市是以運動型中暑為主，可能多是戶外工作者受到熱傷害，雇主一定要落實防治熱傷害流程，讓勞工定時休息與飲水。

避免非必要戶外活動 做好防曬

國健署建議，最好避免非必要的戶外活動、勞動、運動，外出要做好防曬、多補充水分；營建業、農漁業、外送人員等須在戶外從業，要戴寬邊帽，並穿寬鬆、透氣、淺色衣物，最好避開正中午直曬時段，正午工作應採輪班制度，環境須空氣流通，並有風扇、水霧、簡易遮陽裝置避免高溫曝曬。

另提醒，不論活動程度大小都要適時補充水分，少量多次，不能等到口渴才喝。國建署社區健康組組長羅素英表示，建議白開水為主，可添加少許食鹽補充電解質，勿飲用含糖、酒精、咖啡因等飲料，否則只會越喝越渴，水分反流失更快。

明太平洋高壓稍退 沒這兩天熱

曾昭誠表示，明日太平洋高壓就會稍微東退一些，屆時不會有那麼多卅八度以上極端高溫發生，不過各地高溫大多會在卅三度至卅五度，仍相當熱。

全台連日高溫炎熱，國健署提醒民眾出門需補充水份及防曬。圖為園藝工人在太陽底下種花灑水。 （記者塗建榮攝）

昨日是24節氣中的「大暑」，全台烤得像顆「紅番薯」，台北站出現38.3度高溫創今年新高。（取自氣象局官網）

國健署建議，最好避免非必要的戶外活動、勞動、運動，外出要做好防曬、多補充水分。（記者塗建榮攝）

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