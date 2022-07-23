大學分科測驗畫哥吉拉 扣1級分

大考中心昨召開分科測驗違規事件審查會，有考生精細地在答案卷上塗鴉「探險活寶大戰哥吉拉」，被扣該科一級分。（記者林曉雲攝）

2022/07/23 05:30

考試吃棒棒糖 也扣1級分

〔記者林曉雲／台北報導〕首屆大學分科測驗考生人數僅二九○八六人，大考中心今日召開考試委員會審查違規事件，共計一二八件違規案，其中有五十件是書寫與答案無關的文字符號，有歷史科考生在答案卷上塗鴉「探險活寶大戰哥吉拉」，也有考生邊考試、邊吃棒棒糖，均被扣該科一級分，大考中心將於七月二十七日公布成績。

今年共計128件違規 其中50件為書寫無關答案的文字符號

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在書寫與答案無關的文字符號五十件違規案中，除了有考生在歷史科答案卷上塗鴉分格漫畫「探險活寶大戰哥吉拉」，也有考生寫「其實我有大學了，但還是來考一下，謝謝閱卷老師辛苦了」，還有考生塗鴉表情貼。

另有六件是考生在考場吃東西，較特別的是有考生在考試時吃棒棒糖，其餘都是喝水，扣該科一級分；公民與社會科則有一名考生在手臂上抄錄答案，扣該科一級分。

往年常發生的違規事件如未帶有效證件，今年有七十一件、約占比五十五％、扣該科一級分，手機未完全關機等違規也有三十件、占比約二十三％。

對於手機等發出聲響的違規事件，監考老師是否有查驗成為扣一級分或三級分的關鍵，有考試委員認為應給予一致性的懲處。大考中心主任周兆民允諾納入檢討。

至於有化學科一名考生被制止作答仍超時四秒，被扣三級分，但有考生是鈴聲響後超時作答二秒、被制止即停止作答而被扣一級分，有考試委員認為扣分差很大，用秒數來決定扣一級分或三級分，應該有更清楚定義。周兆民也承諾，會再與考分區確認清楚。

沒簽名扣分 明年擬推提醒卡

今年大學學測出現五七六六卷次未依規定簽名而被扣分，引發社會嘩然，大考中心採取五種提醒措施，包括在試場黑板張貼請簽名海報，但分科測驗時仍有二六○卷次未簽名。周兆民表示，考生簽名涉及考試驗證，研擬明年學測推出「提醒卡」，由監考人員逐一出示給考生看，以提醒簽名，細節尚待與各考分區討論，預估今年底可定案。

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