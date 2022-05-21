板橋部分地區 24日起停水26小時

2022/05/21 05:30

〔記者何玉華、俞肇福／新北報導〕自來水公司辦理板橋區中正路管線汰換工程，板橋區有部分地區將於五月廿四日上午八點至廿五日上午十點，共停水廿六小時，受影響的戶數有一萬九○四七戶，自來水公司提醒民眾貯水備用。

市府水利局指出，停水區域可洽詢板橋區公所或電洽一九一○專線電話，將設置十一處臨時供水站，分別在中正路三二五巷口、中正路二八九巷口、中正路與大仁街口、中正路與大智街口、中正路二十五巷口、南雅西路二段與光華街十三巷口、府中路一一八號、館前西路一五八之八號（接雲寺旁）、館前西路與南門街口、南雅南路一段四巷口、大仁街與大智街口。

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另外，有自來水用戶在「瑞芳大小事」臉書社群投訴說，五月的自來水費暴增，檢查沒有漏水也未被偷接，向自來水公司詢問後，原因竟是先前的委外廠商抄水表不落實，新的委外廠商如實抄表後才造成水費暴增；市議員林裔綺表示，接獲很多居民陳情，要求自來公司重新計費，委外廠商的疏失不能算在民眾的頭上。

自來水公司副處長李基城說，瑞芳區的自來水用戶約八千七百多戶，五月有四七八戶的水費暴增，主因是以前的抄表員未落實抄表造成，對此深表歉意，多收的度數水費會在下期帳單折減，用戶也可到瑞芳服務所辦理退費，未來會加強抄表稽查作業，每月抽檢二次。

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