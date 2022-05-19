台中親子得來速 一家四代7口來採檢

台中八家大型醫院優化為「親子得來速」昨上路，大人、小孩快篩陽性不必分開來排隊等PCR、問診與領藥。（記者廖耀東攝）

2022/05/19 05:30

8醫院開設 首日湧人潮 中國附醫預約掛號50名額 6分鐘就搶光

〔記者陳建志、張軒哲、蔡淑媛／台中報導〕台中市親子得來速昨天首日上路，有八家協力大型醫院，中國醫藥大學附設醫院上下午各二十五個名額，一上線六分鐘即秒殺，可減少現場等待一半的時間，更有一家七口祖孫四代快篩陽後一起來採檢，迅速通關篩檢與治療給藥，其他醫院也有採取現場排隊、不限額，父母與孩子不用再奔波排隊，也消化掉原本PCR排隊的人龍。

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有醫院採取現場排隊 不限額

確診人數增加，大型醫院急診室擠滿排隊等做PCR的民眾，兒童雖有兒童得來速，但家長不能使用造成不便，台中市昨天起在八家醫院推出升級版的「1+2親子得來速」，確診兒童與二名陪同親屬，可一起透過獨立的親子動線接受PCR檢測，部立台中醫院、大里仁愛醫院 上午就有六、七十位親子使用此通道。

預約不到 仍有快篩陽得來速

中國附醫預約不到親子得來速，仍有急診快篩陽得來速，全院單日快篩陽有六百人；台中榮總設置親子得來速也湧進人潮，快速採檢及醫療，全院做PCR超過五百人；台中醫院除設置親子與快篩陽得來速，也設有六歲以下兒童的綠色快速通道，一個上午光是六歲以下兒童有十六人、七至十八歲也有四十五人。

大里仁愛醫院 一個上午70人

大里仁愛醫院親子得來速，昨天一早九點開始啟用就陸續有家長帶著小孩一起排隊，親子都在此通道做PCR，若有需要還可接受醫生問診，昨天早上就有民眾問診後在獨立區域吊點滴，因人潮相對較少，讓使用的民眾都覺得比較方便、順暢，不過排隊人潮不斷，一個上午共有七十位親子使用此通道，其中有五十三位大人和小孩順利拿到藥品。

海線、山線醫院動線順暢

梧棲童綜合與豐原醫院親子得來速，有家長陪同孩子排隊等候PCR，海線與山線確診人數較市區少，動線順暢。豐原醫院表示，昨日親子得來速只有服務下午三個小時，共服務四十八名民眾，今天跟明天親子得來速都是只有上午時段，請民眾要多留意。

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