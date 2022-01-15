平鎮山峰自辦市地重劃 欲調低配地比

平鎮山峰自辦市地重劃工程已於去年四月開工，預計二○二四年三月完工。（議員劉仁照提供）

2022/01/15 05:30

營建成本從11.7億暴增至32億

〔記者謝武雄／桃園報導〕去年四月開工的桃園市平鎮區「山峰自辦市地重劃區」，重劃會考量營建成本大增，欲將地主配地比由四十九．九％調降為四十五％作為貼補，市議員劉仁照昨在議會臨時會質詢關心擔心地主權益受損，市府地政局長蔡金鐘答詢說，重劃會若要降低配地比，須先經會員大會同意，再送市府「市地重劃委員會」審查，市府會召開公聽會聽取雙方意見，才做出決議。

地政局：須經會員大會同意再送審

重劃會理事長黃河清表示，全案在二○一四年核定，當時地主配地比為四十九．九％，工程費十一．七億元，如今工程費暴漲至卅二億元，調降地主配地比是不得已的措施。

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地主陳聯泮說，公辦重劃工程例如桃園機場捷運A21環北站或草漯第四、五期重劃工程，也都面臨物價上漲，必須提高工程金額才能招標，但不會回頭要求地主負擔開發成本，山峰重劃會若開先例，會讓民眾對自辦市地重劃信心大打折扣，況且市府公辦經國市地重劃配地比五十五％，山峰案相較已偏低，再降更說不過去。

劉仁照認為，雖然土地開發成本增加，仍遠低於土地增值幅度，重劃完工後比當年預期賺得更多，沒有理由調降配地比。

山峰自辦市地重劃區在二○一四年六月間核定，去年四月十五日開工，預計二○二四年三月完工，基地面積八十七．五公頃，坐落在平鎮區山子頂地區共一○六七筆土地，重劃後提供住宅區四十九．四公頃、商業區二．五公頃，公共設施有文中、文小、公園、停車場、道路、兒童遊樂園等共卅五．六公頃。

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