《新增9例確診》桃園擴大防疫 運動、比賽須戴口罩

醫護人員為民眾篩檢。（記者許倬勛攝）

2022/01/15 05:30

〔記者周敏鴻、魏瑾筠、許倬勛／桃園報導〕桃園市昨增九例本土、四例境外移入武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例，應驗市長鄭文燦日前顧慮恐有第二波感染，他昨在疫情說明會宣布，市境運動、比賽除職籃賽事採閉門賽，其他都須戴口罩進行，公私立運動場館與游泳池維持開放，但烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、冷熱水池、SPA區、兒童戲水池等附屬設施暫停使用。

昨晚新增西堤餐廳群聚事件之染疫中壢高商工讀生案一七七七四，延伸壢商學生兩人、念東興國中同住家人一人確診，三例都待列案號；東興國中因此停課至廿七日，市府深夜在校門口設採檢站，通知確診學生的同學、任課老師、補習班師生約一百廿人採檢。

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市府公布確診個案相關足跡

桃市新增的九例確診個案，包括聯邦銀行健行分行群聚事件行員案一七七一七的母親案一七七七三、行員案一七六三○的友人案一七七七二，金嗓歌友會群聚事件會員運將的女性友人案一七八○六及她在瓦城泰國料理桃園中正店當廚師的兒子案一七七七○，桃園國際機場群聚事件居服員乾妹的先生案一七八○四，西堤餐廳群聚事件的餐廳員工、顧客各兩人。

市府公布案一七五七七、案一七七七三等十五名確診個案，元月六至十二日相關足跡，如全聯中壢中原與環東門市、中壢國民運動中心、好市多Costco中壢店、IKEA桃園店、瓦城桃園中正店、大樹藥局桃鶯店等。

案一七七七○是瓦城廚師職場廿一人全數採檢，結果十八人陰性、三人還未出爐，匡列十一人已送集中檢疫所隔離，十人須自主健康管理。

醫療院所遇有疑似症狀立即採檢

鄭文燦說，市府就桃機相關疫情採取五大作為，包括擴大匡列，快速圍堵病毒；擴大採檢，增設社區採檢站，已有九處；醫療院所遇患者有疑似症狀即予採檢，第一線落實健康監測及採檢通報；發送細胞簡訊通知採檢，迄今逾六千通；一個案一小組模式，加強疫調足跡複查。

不過，市府十三日在平鎮、中壢新設臨時採檢站，民眾抱怨交通不便，兩站均不到百人前往；中壢區永福里長黃寶貞說，南園市民活動中心臨時採檢站周圍無停車場，降低民眾去採檢的意願。（相關新聞刊A2）

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