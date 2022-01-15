活動停看聽／停辦尾牙？ 阿中：暫不取消 教部：學測照常

目前正值過年前尾牙旺季，是否要強制取消尾牙？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日說，目前還不用。（指揮中心提供）

2022/01/15 05:30

〔記者吳亮儀、蔡亞樺、謝武雄、吳柏軒、楊綿傑、楊媛婷／綜合報導〕Omicron變種病毒帶來新一波疫情，中壢聯邦銀行群聚感染案延燒到尾牙聚餐的西堤餐廳，再往外延燒到瓦城、北市信義區餐酒館等，目前正值過年前尾牙旺季，是否要強制取消尾牙？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日說，目前還不用。

希望疫情回穩 暫不升三級警戒

陳時中表示，餐廳群聚感染案應是聚餐的銀行行員傳染給餐廳員工，目前不會下令不辦尾牙。至於是否提升到三級警戒？陳時中說，現在不到提升警戒標準，希望疫情在這波就止住回穩。

請繼續往下閱讀...

台大公衛教授陳秀熙提到，Omicron變種病毒潛伏期短、傳播管道非常多元、傳播快，出現群聚感染是可預期的事，當務之急在防疫、檢疫措施必須持續高規格、清消落實，第三劑疫苗接種強化保護力也很重要。

陳秀熙認為，就算現在宣布停辦尾牙或聚餐等活動，也不會減低風險，卻會對台灣經濟造成很大影響，目前尚沒有再升級的必要。

林口長庚醫院副院長邱政洵則說，長庚醫院已經取消大型餐飲聚會，但小規模員工聚餐僅五、六人當然沒問題，只是要注意別敬酒、唱歌。

台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎則表示，目前對多數民眾來說，尾牙聚餐風險還沒有很高，但一定要確實做好不逐桌敬酒，另外避免有太過親密如擁抱等的動作，桌菜可請餐廳先將菜分好。

台北市長柯文哲昨指出，目前確診病例都有找到關聯性，不明感染案例沒達到每週十例以上，「若要下令餐廳禁止內用不得了，北市府第一步已經要求不准敬酒敬茶。」

柯主張，採行疫苗護照、打滿兩劑疫苗且滿十四天者就用綠色通行證，可以進餐廳吃飯不用戴口罩，不符合的人就用隔板。

桃園市長鄭文燦表示，沒有要求民間尾牙活動延後或暫停，但市府部門的尾牙延到春節後舉行，也建議民間大型活動延後。

教長︰雙北桃園外 寒假如期

而疫情牽連桃園多所學校提早停課，教育部長潘文忠說，密切關注疫情，目前仍屬區域性應變，雙北市、桃園市外，其他區域的寒假日期照舊、也尚未考慮延後開學，下週五（廿一日）登場的大學學測預計照常舉行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法