為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北老舊公設重建放寬 符合都更門檻即可

    市場等老舊公設重建規定放寬，符合都更同意比例門檻即可啟動。（新北市城鄉局提供）

    市場等老舊公設重建規定放寬，符合都更同意比例門檻即可啟動。（新北市城鄉局提供）

    2022/01/10 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕許多老舊市場重建時，經常面臨產權複雜、取得同意書困難等問題，導致不了了之，「新北市獎勵投資興建都市計畫公共設施辦法」修正案已在市政會議通過，公共設施用地重建不需要全部土地所有權人同意，只要符合都更法令的同意比例門檻即可啟動。

    市府城鄉發展局長黃國峰表示，依照原來的「新北市獎勵投資興建都市計畫公共設施辦法」，拆除改建必須取得全部私有土地的所有權人或其他使用權人同意，由於許多市場的土地產權複雜，樓上通常是住宅，要取得全數地主的同意非常困難，重建遭遇阻礙，往往失敗收場。

    他說，為解決困境，市府考量實務上常有以都市更新方式來興建公共設施的案例，未來老舊公共設施用地重建時，不用再等到全部土地所有權人的同意，只要符合都更法令的同意比例門檻，並依據都市更新條例規定，即可啟動獎勵投資簽約作業。

    城鄉局開發管理科長張記恩表示，修法後可解決產權整合不易的難題，並在都市更新條例的規範下，保障土地或建物所有權人及不同意戶的權利，增加業者的投資信心，市府也可藉由公共設施重建，改善居住環境與市容景觀，達到多贏局面。

    市府市場處統計，全市有一二三處已開發（有建物）的市場用地，其中民有占八十二處，建物年限逾三十年者約二十四處，多數因所有權人整合困難，導致改建速度緩慢，僅有極少數的整合成功案例，例如正在進行都更程序的中和區秀山市場，建物已逾四十八年。

    在公有市場部分，已有板橋黃石市場、新莊興化市場、新莊第一市場、金山第一市場及永和新生市場等五座啟動改建計畫，永和新生市場併入大陳社區更新單元三公辦都更案辦理，力拚今年底動工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播