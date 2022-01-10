新北老舊公設重建放寬 符合都更門檻即可

市場等老舊公設重建規定放寬，符合都更同意比例門檻即可啟動。（新北市城鄉局提供）

2022/01/10 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕許多老舊市場重建時，經常面臨產權複雜、取得同意書困難等問題，導致不了了之，「新北市獎勵投資興建都市計畫公共設施辦法」修正案已在市政會議通過，公共設施用地重建不需要全部土地所有權人同意，只要符合都更法令的同意比例門檻即可啟動。

市府城鄉發展局長黃國峰表示，依照原來的「新北市獎勵投資興建都市計畫公共設施辦法」，拆除改建必須取得全部私有土地的所有權人或其他使用權人同意，由於許多市場的土地產權複雜，樓上通常是住宅，要取得全數地主的同意非常困難，重建遭遇阻礙，往往失敗收場。

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他說，為解決困境，市府考量實務上常有以都市更新方式來興建公共設施的案例，未來老舊公共設施用地重建時，不用再等到全部土地所有權人的同意，只要符合都更法令的同意比例門檻，並依據都市更新條例規定，即可啟動獎勵投資簽約作業。

城鄉局開發管理科長張記恩表示，修法後可解決產權整合不易的難題，並在都市更新條例的規範下，保障土地或建物所有權人及不同意戶的權利，增加業者的投資信心，市府也可藉由公共設施重建，改善居住環境與市容景觀，達到多贏局面。

市府市場處統計，全市有一二三處已開發（有建物）的市場用地，其中民有占八十二處，建物年限逾三十年者約二十四處，多數因所有權人整合困難，導致改建速度緩慢，僅有極少數的整合成功案例，例如正在進行都更程序的中和區秀山市場，建物已逾四十八年。

在公有市場部分，已有板橋黃石市場、新莊興化市場、新莊第一市場、金山第一市場及永和新生市場等五座啟動改建計畫，永和新生市場併入大陳社區更新單元三公辦都更案辦理，力拚今年底動工。

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