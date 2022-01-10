桃園》搶看梅花 角板山人潮唯一亮紅燈警示

復興區角板山梅花季進入尾聲，遊客把握花期前往賞花和踏青，也讓角板山在昨天市轄20個景點人流警示，唯一亮紅燈的景點。（記者李容萍攝）

2022/01/10 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃機群聚感染事件延燒也影響民眾出遊意願，市府觀光旅遊局所建置的廿處「桃園景點人潮警示燈號」，這兩天週休假期有十九個景點燈號均呈現綠燈，僅梅花花期進入尾聲的復興區角板山一枝獨秀，遊客遊興不減，繼元旦三天連假天天亮紅燈，前天下午三點景點人潮一度顯示黃燈，昨天中午十二點至下午四點顯示紅燈。

亮紅燈即啟動管制車輛進入

風景區管理處長廖育儀表示，角板山正逢梅花盛開季節，前天入園數七三五一人次，昨天更有九八七八人次，市府於角板山商圈入口加強疏導交通，當景點人潮顯示紅燈，大溪警分局派員管制車輛進入，疏導車輛前往其他景點。

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廖育儀表示，目前進入加強防疫期間，建議民眾出遊前可至桃園觀光導覽網，或下載桃園智慧遊App，查詢桃園景點人潮警示燈號，避免前往人潮擁擠的景點，可減少染疫風險，也可以避免塞車。

疫情影響 大溪老街人潮減半

市境旅遊熱點的大溪老街，原本假日總是人擠人，元旦三天連假日平均逾二萬四千人次，這兩天日平均都降到為一萬二千人次，老街顯得冷清。

永安漁港今天續停業清消

元旦連假和大溪老街同樣景點人潮亮黃燈的永安漁港，因有確診者足跡，前天至今天三天停業清消，中壢區漁會總幹事黃德汶說，多數攤家都能體諒希望明天恢復營業，大家比較安心、消費者上門採買不會害怕。

桃園眷村文化節今年以「走村．走春迎虎年」為主題，前天和昨天在中壢區龍岡森林公園舉辦多場活動，配合防疫於出入口設置實聯制、量體溫、酒精設備，戶外人流控制在五百人以內，且會場禁止飲食，兩天僅攬客九千餘人次，現場裝置藝術將保留展出至十六日；活動於十五、十六日在大溪區太武新村眷村文創園區辦理「太武藝市 x 舊市要野」，以「復古」為主題，設置家庭理髮廳、旗袍快閃及擦皮鞋等主題活動，傳達過年除舊布新的概念。

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