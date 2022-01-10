疫苗庫存900萬劑 陳時中：月底前打不到找我

第3劑疫苗開放間隔12週接種，大批民眾排隊施打。（記者蔡淑媛攝）

2022/01/10 05:30

〔記者吳柏軒、林欣漢、蔡淑媛、蔡宗勳、黃淑莉／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株來勢洶洶，疫苗追加劑追打成防疫關鍵之一，中央流行疫情指揮中心正積極重啟一九二二疫苗預約平台。指揮官陳時中昨也統計國內疫苗庫存尚約九百萬劑，到月底前約七六八萬人可施打第三劑，數量絕對夠，「打不到的人找我」！

1922疫苗預約平台將重啟

陳時中表示，全球疫情嚴峻，一月八日單日確診就有二三○萬例，且有些國家假日沒上班，數字恐更高。不過，死亡人數約五千多人未飆高，另各國最新確診數，美國通報五十萬例，以色列二．二萬例、葡萄牙三．五萬例、日韓三到八千例、澳洲也有十一．五萬例，台灣要提高警覺。

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陳時中指出，國內疫苗接種第一劑涵蓋率已達到八十．廿五％、第二劑七十．八六％，第三劑追加劑約一．三三％，基礎加強劑接種率則是○．○六％。強調各地衛生局疫苗存量尚有約一一○萬劑，中央庫存也還有七、八百萬劑，呼籲民眾評估接種，現在隨到隨打是好方法。

追加劑接種率盼衝高7成

陳時中強調，全球追加劑疫苗接種率較高的國家，如智利五成，以色列三成多，台灣到一月底符合資格者約七六八萬人，目前疫苗存量一定夠，請民眾放心，並表示：「第三劑疫苗到月底前，打不到的人來找我，我會幫他打。」台灣施打率若能衝到七成，將非常成功。

接種第三劑意願大增

近日爆發桃機群聚事件，國人聞疫色變，接種第三劑意願大增，台中市、雲林縣、嘉義縣等多個縣市的接種站昨天都大排長龍。中市宣佈為六十五歲以上長者再開快打站，新北市則優先安排幼兒園、國小教職員、托嬰中心工作人員接種第三劑，後續會再安排國中及高中校園教職員接種。

至於過去民眾疫苗接種可透過一九二二平台預約，已使用十八輪，直到去年十二月底評估疫苗接種潮暫緩而「暫時謝幕」，回歸各醫療院所自行預約。陳時中昨表示，目前疫苗接種需求大增，已積極規劃重啟平台。

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