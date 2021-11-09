桃園市府攜手農委會 興辦3處社宅

桃園市長鄭文燦（右）與農委會主委陳吉仲（左）簽署「共同興辦社會住宅合作意向書」。（記者魏瑾筠攝）

2021/11/09 05:30

農水署提供中壢青埔、觀音草漯及桃園中路等基地 並出資由市府興建

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府昨天與行政院農業委員會簽署「共同興辦社會住宅合作意向書」，將由農委會農田水利署提供三處社宅基地並出資，由市府代為興建並由社會住宅服務中心招租及維護管理；其中位於中壢青埔高鐵特區的基地，將優先推動闢建約八十戶社宅，初估土地市值、興建成本上看十二億元，平均每戶價值一千五百萬元，堪稱最貴社宅。

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青埔高鐵特區 興建80戶社宅

鄭文燦指出，農田水利署將分別提供中壢青埔、觀音草漯及桃園中路地區三處基地，其中青埔目前沒有社宅規劃，倘若由市府自行取得用地，成本十分高昂，透過與農委會合作，由農委會提供青埔瑞士社區內約八一六坪基地，該地點距離桃園高鐵站約僅五分鐘車程，預計今年底啟動設計招標作業，二○二五年十二月竣工招租，二○二六年六月可入住。

年底設計招標 2026年6月入住

觀音草漯則規劃運用大觀段廿四、廿五地號約一八六二坪的土地為基地，興建觀音區首處社會住宅；桃園區中路特區將使用中路一段八二九地號等十六筆土地，面積約五八五七坪，地點鄰近南桃園交流道及桃園國際機場。市府住宅發展處表示，這兩處基地目前都是行政區用地，待完成都市計畫變更為住宅區後，會儘速推動興建社宅。

鄭文燦指出，原則上草漯、中路基地也會循青埔基地興建模式，倘若農田水利署無法負擔興建成本，可研議由市府負擔興建，而三處社宅完工後，都將由社會住宅服務中心進行招租與營運管理。

草漯、中路循青埔興建模式

鄭文燦說，未來市府會比照現行社宅申租條件及分級租金制度，租金收入盈餘將繳回桃園農田水利事業作業基金。市府也將與農委會研議保留一定比例社宅名額供農水署員工入住，提升農水署員工福利權益。

桃園水利處表示，青埔社宅基地地價每坪市值約八十萬元，估計光是土地就值逾六億元，興建八十戶社宅成本約需六億元，日後出租預計每年可收益近千萬元，另兩處基地則沒有初估市值，但因基地位處重劃區，且面積大，市價也不便宜。

農委會主委陳吉仲對此合作表示樂觀其成，也感謝桃園市於去年底至今年中，台灣遭逢缺水危機時全力協助抗旱，讓桃三灌區保有灌溉水源，順利收成，農委會將持續與桃園市府密切合作，共同興辦社會住宅，藉此活化農水署資產，並將租金盈餘挹注於農民權益及各項水利設施。

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