苗栗青農張家齊製茶工藝 獲國際3星

張家齊以除了有傳統蜜香之外，還具花香、甜果等豐富層次的東方美人茶，在英國Great Taste Awards，征服五百位評審的味蕾，拿下最高三星。（記者彭健禮攝）

2021/11/07 05:30

以東方美人茶征服500位評審味蕾 獲「美食奧斯卡獎」英國Great Taste Awards肯定

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗頭份卅六歲青農張家齊，以獨特創新製茶工藝，於二○一九年在素有「美食奧斯卡獎」的英國Great Taste Awards拿下紅茶三星、東方美人茶一星的佳績；但他認為「東方美人茶」更是台灣代表性茶飲，持續精益求精，以除有傳統蜜香，還具花香、甜果等豐富層次的東方美人茶，成功征服五百位評審的味蕾，獲得今年該賽事的最高三星級肯定。

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製茶世家 偏愛紅茶、東方美人

張家齊來自製茶世家，從小與茶為伍，尤其偏愛紅茶、東方美人等重發酵茶類，經向祖父、父親學習，更驚嘆此種重發酵的茶，風味變化無窮，全靠製茶師的功夫，開始深入鑽研。

2019年紅茶拿3星、東方美人拿1星

二○一九年，他以紅茶、東方美人茶，參加英國Great Taste Awards，於從全球一百多個國家、一萬二千多件作品脫穎而出，紅茶獲得三星、東方美人茶一星的佳績，寫下該賽事開辦廿四年來，台灣紅茶最佳成績。但張家齊認為，相較於紅茶，東方美人茶更是台灣代表性茶飲，雖也獲得一星肯定，「仍覺得有些可惜」，針對評審意見，再持續精進。

今年東方美人獲最大獎 揚名國際

不巧，近兩年來，國內除受疫情衝擊，也一度面臨大旱，影響茶葉生長，但他發揮客家硬頸精神，不斷嘗試，今年釀造出兩支東方美人茶作品再度參賽，並於競爭最激烈的「單一莊園茶類」組別，征服了五百位權威評茶師、主廚侍酒師及專業美食評論家味蕾，雙雙拿下三星大獎，讓台灣東方美人茶名揚國際。

東方美人茶因茶菁需由小綠葉蟬啄食，因此不能噴灑農藥，迎合現代人追求健康觀念，加上特殊果香味，已成為台灣知名茶品之一，在國內評鑑獲獎的茶葉，每台斤要價上萬元，全國特等茶葉，每台斤甚達卅、四十萬元。

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