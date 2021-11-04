台北熊好券預算通過 明天抽獎

熊好券資訊一覽表。（資料來源：北市府／製表：記者楊心慧）

2021/11/04 05:30

三度延後終過關 市府統計中獎率以「饗購券」93.9％最高 當日即可消費

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府加碼振興方案「台北熊好券」五億預算墊付案，因預算程序有爭議，導致台北市議會先前未通過預算案，熊好券的上路時間三度延後，台北市議會昨透過政黨協商，終於通過該預算案，北市府訂定明天抽獎，當日便可開始消費，根據市府統計，截至昨上午意願登記人數為九十六萬三三○八人，已審核通過一萬四三六五店家，其中「饗購券」中獎率最高，高達九三點九％。

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總登記數為96萬多人

參加熊好券抽獎需綁定台北通APP，熊好券分為饗購券、住宿券、市集券、藝文券及運動券，除住宿券為面額一千元以外，其他四種券皆為面額一百元，將發放五張，共五百元金額，根據北市府統計，台北通APP會員數共一六六萬五一三二人，意願登記人數為九十六萬三三○八人，五種券有四六五萬七八八三人次登記。

五種券465萬多人次登記

民眾意願登記熊好券的部分已在十月十四日截止登記，但北市府仍開放店家加入行列，只要提出申請，二至五天便可通過審核。

第二波抽籤為明年1月3日

據北市府規劃，第一波抽籤為明天，當日就可開始消費，至明年一月二日消費截止，第二波為明年一月三日抽籤，當日即可開始消費，至明年二月二十八日消費截止；北市府表示，因應疫情不確定性，熊好券消費折抵期限將隨時彈性調整。

店家已逾萬 仍可加入

熊好券抽獎從十月八日延期至今，台北市議會大會上週三審議熊好券預算墊付案，但現場議員針對熊好券預算財建委員會的附帶決議有意見，最後議長陳錦祥裁示該案暫擱，並交由政黨協商，要求市府儘快與議會溝通。台北市議會昨中午進行政黨協商，經藍、綠和各政團的討論結果，均照審查意見通過，下午在大會二讀順利過關。

台北市政府發言人陳智菡表示，本週五將進行熊好券抽獎，非常感謝台北市議會所有議員的支持，所有店家也都期待很久了，將會加強行銷、推廣、帶動振興，希望大家一起到「台北購起來」。

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