迎戰氣候變遷 農委會編百億調適農業

農委會主委陳吉仲（中）表示，將投入百億元經費來執行農業部門氣候變遷與淨零排放策略。（記者楊媛婷攝）

2021/11/04 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕農委會今年九月一日成立「氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室」，統籌農業部門氣候變遷相關策略。農委會主委陳吉仲表示，每年將投入一百億經費，一年內要建立農業淨零排放示範點，且部分農產品販售點將標示碳足跡。

氣候變遷調適與淨零排放將影響農業，陳吉仲說，今年上半年台灣一度面臨五十六年來最大乾旱，而依照氣象預測，二○四○年即使人類窮盡一切手段減少二氧化碳排出，全球氣候仍將上升一．五度。

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氣溫上升已無法迴避，農委會三年前就啟動調適策略，包含培育抗高溫、抗病蟲害等育種技術研發，將陸續投入廿億元技術研發，再技轉農民使用，也持續擴大「對地綠色環境給付」，另外輔導畜牧業等從飼料配方下手，減少甲烷排放量，畜牧業與漁業等推動綠電發展、農業循環發展等，並跟環保署討論碳費訂定。

農委會氣候變遷與淨零排放辦公室執行長莊老達表示，受氣候影響，台灣有些作物已經逐漸往北、往較高緯度種植，過去摩天嶺是種甜柿，現在改種芭樂。台灣的海平面上升速度是全球平均速度兩倍，台灣未來冬天可能縮短，將衝擊十字花科蔬菜生長，會透過育種等手段盡可能降低衝擊。

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