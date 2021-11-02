《台中》合併逾10年 門牌一市多制

議員李天生指中市門牌一市多制，非常混亂。（記者蔡淑媛攝）

2021/11/02 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中縣市合併超過十年，市議員李天生、陳清龍昨天議會質詢指出，中市門牌一市多制，更新緩慢，大里區還有「大里市」、「大里鄉」舊式門牌未拆，豐原區還有掛著「台中縣」門牌，新舊並陳、大小不一，住戶用貼紙遮蓋或自行塗鴉修正，蔚為奇觀。

全市各地門牌格式與大小也不同，有些門牌只有「路名」，沒有「行政區」及「里別」；有些門牌有「行政區」，沒有「里別」；有些門牌則有「市徽」圖樣及「英文對照標示」，另外門牌大小不一，依巷弄、樓層、路街旁及主要道路交叉口、重要機關等位置有所不同。

請繼續往下閱讀...

議員江肇國、曾朝榮、張家銨、賴佳微、周永鴻等人也強調，中市門牌格式一市多制、一變再變、新舊併陳，外界觀感不佳，沒有直轄市的格局，要求訂定期程表，公佈統更新期程，別再讓人眼花瞭亂。

民政局長吳世瑋回應，縣市合併之初，原台中縣、市門牌數約一百一十二萬面，更新預算高達一億多元，經費龐大，且合併時各項政事預算需求急迫，故採逐年編列預算，配合初編、補編、換發作業，以每年編列五百萬元預算，逐步完成全市門牌全面換新工作。

市府︰爭取經費儘速統一

吳世瑋指出，市府自去年起為順應民意，全市門牌格式增列「行政區」及「里別」，為加速汰換，民政局將爭取預算儘速統一全市門牌，也請議會多加支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法