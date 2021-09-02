桃園市政會議通過明年總預算 歲出1412.6億創新高

市政會議通過明年總預算案，歲出達1412.6億餘元，創下歷史新高。 （記者謝武雄攝）

2021/09/02 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府市政會議昨天通過明年度總預算案，將送市議會審議，歲入編列1276億6100萬元，歲出1412億6100萬元，規模都創歷史新高，資本門歲出388億7100萬元，約占總額27.52%，市長鄭文燦認為這代表桃園市處於建設高峰期。

鄭文燦︰處於建設高峰期

鄭文燦說，明年度歲入歲出差短136億元，債務還本500億元，融資調度636億元，扣除舉新還舊債務後，實際舉債136億元，連同110年底未償還債務預算餘額497億元，尚符合公共債務法的規定。

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教育科學文化553.8億 歲出占最高

依市府主計處資料，明年度歲出預算以教育科學文化支出553億820萬元為最高，占39.15%；次為經濟發展支出292億8418萬元，占20.73%；第三是社福支出229億3472萬元，占16.24%；附屬單位預算共28個特種基金，總收入735億8509萬元、總支出678億7013萬元，盈餘57億1496萬元。

歲出預算較今年增34.8億

主計處副處長李榮吉表示，明年歲出預算較今年增加34億8100萬元，從預算分布來看，軌道建設包含捷運綠線、鐵路地下化、機捷延伸線、捷運棕線等編列88億4526萬元；河川整治、景觀滯洪池、污水及雨水下水道系統工程等共44億6521萬元；另外路平專案、開瓶計畫、道路新闢與拓寬工程、人行道改善、騎樓整平、YouBike路網等42億2088萬元。

文化特色地標建設方面，市立圖書館總館及分館、美術館、流行音樂露天劇場等，編列30億2511萬元；國民運動中心、體育園區、各式球場、主題共融式公園等，編列9億5958萬元。

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