BNT將開打 兩劑間隔10到12週

首批ＢＮＴ武肺疫苗，將在今天清晨飛抵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬，都將前往接機。（指揮中心提供）

2021/09/02 05:30

首批約94萬劑清晨抵台 最快月中接種

〔記者吳亮儀、陳昀、陳鈺馥／台北報導〕第一批ＢＮＴ武漢肺炎疫苗約九十四萬劑，將在今天清晨飛抵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬，都將前往接機。指揮中心規劃十二歲到十七歲、由學校統一造冊的學生，最快本月中旬開始接種。

外傳第2批約91萬劑 一週後啟運

中國官媒《新華社》昨日則報導稱，第二批約九十一萬劑「復必泰」疫苗將於一週後啟運。陸委會回應，一切防疫的作為及成果，都是政府與全國民眾齊心協力、共同合作，保護國人健康，而不是分化團結和統戰口水。

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十二歲到十七歲、由學校統一造冊的學生，最快本月中旬開始接種ＢＮＴ，其中，偏遠地區的學校學生由教育部和學校安排，統一帶出來接種疫苗。第二優先順位為十八歲到廿二歲年輕人，則需自行上網登記意願並預約時間地點接種。陳時中補充，因ＡＺ已開放到廿三歲，所以希望由ＢＮＴ補齊缺口。

食藥署研檢組組長王德原說明，ＢＮＴ檢驗標準品前天深夜抵台，需要幾天時間測試，因此第一批疫苗需要檢驗十四天才能放行。

至於ＢＮＴ疫苗是否會比照莫德納優先開放給孕婦接種？陳時中說，孕婦本來就在施打族群裡，不會特別優先。

ＢＮＴ疫苗須接種兩劑，陳時中指出，目前會先讓更多人優先接種第一劑，ＢＮＴ兩劑之間的間隔也跟ＡＺ、莫德納疫苗一樣，是十週到十二週。

第7輪施打ＡＺ 接種時間多2天

至於一開始規劃接種ＢＮＴ疫苗要到大醫院，但後來卻開放到各處接種。陳時中解釋，一開始因ＢＮＴ疫苗冷鏈需求嚴格，要保存在零下七十幾度，後來研究發現，退冰後維持在攝氏二到八度也可維持卅一天，就不要求那麼嚴格了，可以分散很多地點來接種。

另外，第七輪預計接種ＡＺ疫苗，指揮中心昨天宣布，第七輪加開接種對象，開放七月十九日前已意願登記選擇ＡＺ疫苗，且尚未接種過疫苗的廿三歲到廿八歲民眾，接種時間將延長兩天，從本月九日到十二日。

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