明年追加第3劑！莫德納已訂2000萬劑 AZ洽談中／爭取3000萬劑BNT？ 陳時中：量多了一點 也會納入商談

昨日下午又有59.5萬劑我國自購AZ疫苗，由華航自曼谷運抵台灣。 （記者姚介修攝）

2021/09/01 05:30

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，先進國家陸續展開第三劑疫苗接種計畫。疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，明年除了已採購的兩千萬劑莫德納疫苗外，也已向AZ遞交意願書表達購買意願，至於鴻海創辦人郭台銘提到的三千萬劑輝瑞／BNT疫苗，也納入商談中，只是「覺得量多了一點」。

以色列疫情延燒，已從七月底起開放六十歲以上民眾展開第三劑疫苗接種，目前更持續擴大對象；美國、新加坡、馬來西亞等地，也有依照不同狀況規劃追打第三劑疫苗。

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針對國內明年第三劑疫苗採購計畫，除了先前已宣布兩千萬劑莫德納基礎型與次世代疫苗外，陳時中昨表示已向AZ遞交意願書，表達購買意願，維持討論的可能性，但還要看產品好到什麼情況及相關條件，才決定是否購買。

須考慮整體數量、效期 才會加購

至於郭董提到向BNT公司表達明年能為台灣保留三千萬劑疫苗的額度，獲得不錯回應。

陳時中昨回應指出，BNT疫苗也列在商談中，但「我覺得量多了一點」，因為台灣只有二千三百多萬人，打第三劑的相關時程，包含接種密集度、間隔等，還是要看專家討論而定。

採購、獲贈4000多萬劑 1000多萬劑已到貨

陳時中也提到，整體數量還要再考慮，因為疫苗有效期，廠商也有供貨問題，若可分散風險，可考慮另外加購其他疫苗。

向國際藥廠採購及各方贈送的疫苗四千多萬劑，已有一千多萬劑運抵台灣，約四分之一。目前累計接種一○九二萬劑，疫苗人口涵蓋率達到四十二．七三％，劑次人口比為每百人四十六．五六劑。

醫師呼籲高風險族群速打第二劑

林口長庚醫院副院長、感染科醫師邱政洵指出，指揮中心很明顯要衝高第一劑疫苗覆蓋率，但不要忘了高風險族群應該要盡快接種第二劑，因為現在所有的防範都該針對Delta變異株，而非Alpha株，而Delta就連完整接種兩劑都不一定有好的防護力，更別提只接種一劑，因此，前幾類的高風險族群應該要盡快接種完兩劑，不能全數給第一劑接種者。

COVID-19疫苗國際採購／獲贈、到貨情形

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