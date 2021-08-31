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    明天開學 嘉義縣市公布防疫指引

    南興國中管樂班學生使用「管樂蛹室」進行練習。（記者林宜樟攝）

    南興國中管樂班學生使用「管樂蛹室」進行練習。（記者林宜樟攝）

    2021/08/31 05:30

    嘉市教室保持通風 啟動新風換氣系統 嘉縣社團、實習實作等採固定座位

    〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕高中以下學校及幼兒園將於明天開學，嘉義市府昨在南興國中舉辦「110學年度公私立國民中小學開學前防疫戰備會議」，市長黃敏惠宣布「校園開學防疫指引」，南興國中校方則展示管樂班個人專屬的「管樂蛹室」，可於每節課後立即清消，方便在各教室移動。

    南興國中管樂班有專屬「管樂蛹室」

    黃敏惠與市府教育處長林立生昨說明校園防疫指引，校園防疫規範學校工作人員未接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗或接種未滿14日者，應配合快篩；入校全程戴口罩，生病不入校；每日量測體溫，加強自主健康管理；每日進行環境、設施衛生清潔消毒；各場域保持通風，教室啟動新風換氣系統；教室內用餐使用隔板且不併桌、不交談；家長及訪客原則不入校；學校戶外操場開放時間早上6點30分至7點20分、下午5點到6點，單一入口動線及實聯制，其餘校園區域及設施不開放；室內外場館暫停外借。

    校外教學 應獲逾7成家長同意

    課程活動採固定座位、固定成員，落實課堂點名；辦理實體集會活動不得超過室內80人、室外300人；課程活動應適度調整課程內容落實防疫；體育或音樂等設備器材應避免共用並加強清消；校外教學活動應獲7成以上家長同意再辦理。

    南興國中管樂旗隊成績表現優異，校方為管樂班購置個人專屬「管樂蛹室」，供學生上管樂課使用。校方表示，管樂旗隊課程主題以電影「賽德克．巴萊」發想名稱「勇士．巴萊」，勇士諧音「蛹室」，以此為防疫設備命名。

    嘉義縣公布開學防疫措施，學校社團活動、實習實作等採固定座位、固定成員；室外體育課戴口罩；練習設備及器材避免共用；飲水機加強清潔消毒，僅供裝水；教室用餐採個人套餐，使用隔板，不併桌不交談；校內合作社遵守餐飲業防疫管理措施；開放學校戶外操場，其餘區域及設施不開放。

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