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    經費7.1億 中壢中正公園建地下停車場

    桃園市中壢區停車空間長年不足，交通局規劃在中正公園延平路、中美路口附近興建地下停車場。 （記者謝武雄攝）

    桃園市中壢區停車空間長年不足，交通局規劃在中正公園延平路、中美路口附近興建地下停車場。 （記者謝武雄攝）

    2021/08/29 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市中壢區停車空間長年不足，市府決定在中正公園興建地下停車場，所需經費約7億1650萬元，獲交通部前瞻基礎建設計畫補助2億1800萬元，已發包設計356席汽車停車位、640席機車停車位，預計明年中動工、2024年底完工，紓解周邊市立圖書館、中壢監理站、區公所及SOGO商圈等停車壓力。

    設計356席汽車位 640席機車位

    市府交通局長劉慶豐表示，中正公園北臨元化路、東接中美路、西接延平路及其353巷，面積5.74公頃，是中壢區民眾最重要的休閒公園，由於中壢車站前站附近的公有停車空間，為舊市公所大樓改建的延平路立體停車場、中央地下停車場，都已老舊且停車位不足，因此爭取前瞻計畫經費支持。

    劉慶豐說，規劃A、B兩案，A案臨元化路、車道出入口在元化路165巷口，B案則在延平路與中美路交界處，車道出口在延平路側，2案的地下停車場都興建地上1層、地下3層建築物，提供356席汽車停車位、640席機車停車位，上方都會設置市民活動中心，採統包模式進行細設、施工，由於2案各有優缺點，將由得標公司規劃最佳方案。

    A、B兩案 由得標公司規劃方案

    劉慶豐表示，A案樓地板面積4360坪、工期800日曆天（含設計165天），優點為開挖範圍較小、籃球場可減少覆土、造價金額稍低，缺點則為籃球場無法使用、移植樹量較多（114棵）、需移動故總統蔣介石銅像。

    A案開挖範圍小 B案移植樹較少

    B案樓地板面積4420坪、工期750日曆天（含設計165天），優點為人行動線較便利、移植樹量較少（90棵），缺點是全區覆土、開挖面積較大、大草坪無法使用。

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