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    新增2確診 1台北通勤族染疫

    市長鄭文燦針對下一波高齡接種疫苗進行預告。（記者陳恩惠翻攝）

    市長鄭文燦針對下一波高齡接種疫苗進行預告。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/06/29 05:30

    另1例護理之家住民 感染源不明 83住民、27照護員採檢

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市昨天新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，年齡介於50至60多歲間，其中案14760為每日搭火車到台北、轉乘捷運上下班的女通勤族，前天突頭暈不適採檢陽性、Ct值17；另感染源不明的案14795為護理之家住民，本月18日完成第一劑疫苗接種，3天前因血糖飆高送醫，入院採檢陽性、Ct值35.3，昨天二採已轉為陰性，市府衛生局前晚對護理之家83位住民、27位照護員進行疫調及採檢，所幸昨晚採檢結果出爐均為陰性。

    女固定搭台鐵、捷運 同事住雙北

    衛生局長王文彥指出，通勤的個案14760每天固定由中壢搭乘清晨6點半的自強號272車次到台北，下班搭乘晚間6點的自強號145車次或6點半的自強號147車次返家，其3名同住家人與7名同事匡列居家隔離對象，其餘6名同事須自主健康管理，目前尚待16人的PCR採檢結果以釐清感染源，由於個案同事都住雙北，初步列入「雙北相關」案類。

    3天前確診男 疫調挖出隱匿足跡

    新聞處長詹賀舜補充說，3天前確診的30多歲男子案14590，由於與中壢區超強傳染力的案13091指標個案曾接觸，成為19名傳播鏈中的一員，除了先前公布中壢區的奇美與貝多芬旅館的足跡，經詳細疫調將他隱匿的足跡挖出，發現他「職業相當特別、交往更加複雜」，為便於四處躲藏，個案坦承每天以不同旅館為家，19日住中壢區奇異果共享旅店中壢車站店、20日住桃園區IF音樂商務旅館及中壢區奇美國際時尚旅館、21日住桃園區麗星花園汽車旅館、22至25日住中壢區貝多芬快捷旅店、23至24日住中壢區I Hotel電競時租旅館、24日住中壢區摩斯汽車旅館，7天住過7家旅店，公告足跡主要是確保「中壢區指標個案」20人群聚感染不至於再擴大。

    鄭文燦：將推出「疫苗接種線上預約」平台

    市長鄭文燦表示，下一輪高齡疫苗接種計畫將於7月2日展開，除29處社區疫苗接種站，市府也將推出「疫苗接種線上預約」平台，透過64家合約院所及衛生所系統同步進行預約接種，以提高接種效率，雖然配賦疫苗劑量尚未確定，市府仍已為市境6萬3000多名73歲以上、原民63歲以上長者排定接種順序並造冊，同時展開的還有列入第7類對象的1154名托育中心工作人員，而79歲以上仍未施打的長者也可至醫療院所或衛生所預約。

    每天搭台鐵自強號通勤上班的女子，生活規律，卻在前天突然頭暈不適，沒想到採檢陽性確診。（桃園市政府提供）

    每天搭台鐵自強號通勤上班的女子，生活規律，卻在前天突然頭暈不適，沒想到採檢陽性確診。（桃園市政府提供）

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