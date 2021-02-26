桃園彩芋節將復辦 3月27日起登場

今年桃園彩芋節最大亮點「愛神美人魚」高達5公尺，手持各式彩色海芋、戴著海芋皇冠、項鍊，並以泡泡營造出愛心浪花氛圍。（市府農業局提供）

2021/02/26 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「桃園彩芋節」回來了！桃園市政府去年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情停辦彩芋節，現在疫情趨緩而決定復辦，預計3月27日至4月11日在大園溪海休閒農業區，結合愛情與海洋生物的7大立體花卉作品，讓民眾感受滿滿的浪漫氛圍。

市府農業局休閒農業科長林坤德昨天表示，彩芋正在抽高階段，區內偶有花苞出現，估計最快7到10天會陸續開花，開幕期間達到滿開，屆時入場民眾需配合防疫消毒手部、配戴口罩。

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海芋節過去都以愛情為主軸，繼2019年「芋見愛情海」，今年以「海洋奇芋季」再出發，結合不同海洋生物打造7件立體花卉作品，呈現各種愛情的模樣，最大亮點「愛神美人魚」高達5公尺，手持各式彩色海芋，戴著海芋皇冠、項鍊及心型寶石，並以泡泡營造出愛心浪花氛圍。

市府副秘書長邱俊銘說，廣達5.9公頃的展區，栽種13個品種及8色系共6萬株海芋，除了金黃色系，今年引進紫、黑等特殊色系，搭配近2萬株黃、橘、粉色的百合及香水百合，預料盛開期吸睛度十足；溪海休閒農業發展協會、花媽媽休閒農業發展協會及8間農場，彩芋節期間推出在地職人精選農事體驗行程。

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