學測成績出爐 數學滿級分1558人創新低

110學年各科滿級分與零級分人數

2021/02/25 05:30

數學頂標僅11級分 創4年低點

〔記者吳柏軒、蘇孟娟／綜合報導〕110學年學測成績昨揭曉，相對於去年數學太簡單而滿級分人數創歷史新高，今年數學科爆難，導致頂標成績僅11級分、創4年新低，且滿級分生僅剩1558人、創歷史新低，較去年逾1.4萬人滿級分驟減上萬人；大考中心坦言，學測命題的前測與後測出現難易度落差，未來不排除研議數學科題數與考試時間等修正。

大考中心主任周兆民表示，統計今年學測各科5標（頂前均後底），國文擺脫前2年頂標、前標相同的窘境，頂標13級分、前標12級分；英文科5標與前3年相比表現略低，社會科5標與近3年雷同，自然科5標也跟去年差異不大。

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但數學科今年考題太難、5標均大降，頂前標是11、9級分，分別比去年少3、4級分，回到106學年的水準，且滿級分人數僅剩1558人，比去年14489人少約9成。

周兆民認為，統計圖型與難易度應落在106與107學年間，但滿級分人數應控制在全體的2%到5%，數學近3年變動大，原因不外乎題數偏少、命題的前測與後測有難易度落差等。

英社滿級分也少上千人

其他科滿級分人數，國英自等科皆4000多人，其中，社會科與英文科的滿級分人數都較去年少了上千人，顯示英文科、社會科也有偏難狀況。

由於數學與社會科試題偏難，在2到4科的組合累計人數上，今年社會組考生成績表現較不佳，國英數社4科60滿級分人數全國僅26人，比去年221人大減。

數學也考倒許多自然組考生，自然組的國英數自4科60滿級分僅211人，比去年779人大減，國英數的3科45滿級分組合也僅244人，甚至比去年1271人少了4倍之多。

今年數學難度驟升，成卡關「大魔王」，中一中去年4科滿級分人數51人，今年驟減為12人，中女中4科滿級分人數從16人減為2人，2校出現史上首度社會組沒有人4科60滿級分情況。

台中一中校長林隆諺指出，今年數學科恐成第一階段申請入學「決勝」關鍵。中女中校長洪幼齡則說，學測成績揭曉後，確實讓師生「震撼」，但數學難是全國共通性問題，個人申請還是大有可為。

大考中心表示，今年取消提供各科零分人數與非選擇題滿分、零分人數，希望學測回歸學力測驗，不要「分分計較」；考生今起可申請成績複查。

110學年學測各科5標表

大考中心主任周兆民公布110學年學測成績與相關統計資料，其中數學科滿級分人數1558人，創新低。（記者吳柏軒攝）

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