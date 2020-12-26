不畏逆境 新住民之子上台大

美和高中學生廖乙衡（中），與校長曾焜宗（左）、導師申仕政（右）合影。（美和高中提供）

2020/12/26 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣美和高中學生廖乙衡，透過「希望入學計畫」甄選管道，順利錄取台大法律系，是該校創校59年來首位錄取台大法律系的高中部畢業生。

廖乙衡 美和高中部首位上法律系

廖乙衡的母親為越南籍，身為新住民之子，雖家庭資源及文化背景較弱勢，但他未向逆境低頭，在美和高中3年來都獲獎學金做為學費，學業表現全校排名前10名，模擬考也曾是全校社會組第1名。

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做家務顧弟弟 課餘兼當家教

廖乙衡除了幫忙家務、照顧弟弟，更利用課餘擔任國中生物理、化學家教，賺取零用錢。

廖乙衡表示，希望將來學有所成當上律師後，得以回饋如同母親一般，飄洋過海來到台灣的人們，透過法律提供協助，以彌補自覺無法好好保護母親的遺憾。

盼學有所成當律師助新住民

廖乙衡也想進修越南語，盼能更貼近了解母親的文化與歷史。他深刻認知到貧困不會是自卑的理由，因此要好好把握機會翻轉人生，讓父母以他為榮，他也特別感謝希望入學計畫，為他點亮一盞明燈。

他還參加服務性質的偏鄉英語扶弱社，利用線上英語教學協助偏鄉學童學習英語，也參加學校混聲合唱團，在全縣音樂比賽榮獲優等。

美和高中校長曾焜宗表示，乙衡是心地善良的好學生，也是很值得台大栽培的新台灣之子。

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