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    元旦限定 中捷推紀念電子票證

    中捷公司元旦推出1000張「2020限量紀念電子票證」。（記者蘇金鳳攝）

    中捷公司元旦推出1000張「2020限量紀念電子票證」。（記者蘇金鳳攝）

    2020/12/26 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市雙十公車優惠明年元旦起市民限定，中捷公司除協助提供市民綁卡，再推出1000張「2020限量紀念電子票證」供市民綁卡收藏，可以搭公車、捷運，票證由獲得德國紅點包裝設計獎的邊境實驗室設計，12月28日上午9時起在6個捷運站詢問處販售。

    不過，市議員江肇國說，中捷綠線已延後到2021才能通車，如今要推2020紀念票證，是要紀念通車延宕？還是紀念斷軸？對此，中捷公司董事長林志盈表示，是2020做好的卡片，公司拿出來賣，是不能浪費，同時也測試車站售票的系統是否完善。

    台中捷運公司表示，雙十公車優惠新制即將登場，捷運綠線松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站、烏日站提供綁卡服務，「2020限量紀念電子票證」，市民現場購買立即綁卡。

    中捷公司指出，上述電子票證每張100元，每人限購1張，6處車站均於28日上午8時起發號碼牌，9點起販售，有一卡通版及愛金卡版，隨機販售，不能挑選。

    中捷公司董事長林志盈說，紀念電子票證以中捷logo為符號，重複纏繞變成紋飾圖騰，運用錯視原理，在平面中創造出空間感，加上不同方向的捷運車輛，象徵台中四通八達交通樞紐的地理位置。

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