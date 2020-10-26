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    農委會預告／農業保險法 補助辦法出爐

    農委會預告農業保險法補助辦法草案，農業保險費用補助項目、上限出爐，水稻和鳳梨皆補助保費1/2。（資料照）

    農委會預告農業保險法補助辦法草案，農業保險費用補助項目、上限出爐，水稻和鳳梨皆補助保費1/2。（資料照）

    2020/10/26 05:30

    水稻、鳳梨補助1/2保費 農民最低負擔10%即可 投保率已破11%

    〔記者簡惠茹／台北報導〕農業保險法補助辦法草案出爐，保費補助金額估計每公頃3萬至13.5萬元不等，其中水稻和鳳梨保費補助二分之一，加上縣市補貼，農民最低甚至只要負擔10%保費，保單即可成立而獲得收入保障。統計農業保險近2年已試辦開發出21種品項、33張保單，投保率已破11%。以稻米投保率最高達16.54%，但番石榴、甜柿皆低於1%。

    補助金估每公頃3至13.5萬

    農業保險法5月在立法院三讀通過，保費補助備受關注，預定此法施行後5年內，以補助75%為上限，施行後第6年起，以60%為上限。農委會本月23日預告農業保險法補助辦法草案，包含適用範圍、補助比率和金額上限等，預告期14天廣徵各界意見，預計明年上路。

    預告期14天 預計明年上路

    農金局副局長周妙芳說明，辦法中明訂果樹類包含梨、芒果、文旦柚、香蕉、荔枝等，補助保險費二分之一，金額上限每公頃3萬元。

    為鼓勵農民投保，水稻和鳳梨的保單，是農民只要最低投保10%，保單即可生效。其中，農委會會補助以投保比率百分百計算的保險費二分之一，有些縣市加碼補助40%，以水稻每公頃平均保費約4000元計算，農民最低僅自行負擔400元就可有保單成立。

    辦法也訂出，石斑魚、鱸魚、虱目魚和其他養殖種類等等，則補助保費三分之一，補助金額上限每公頃9萬元、每戶上限13.5萬元；畜牧家禽包含肉用、蛋用雞鴨鵝等，補助保費二分之一；農業設施補助設施結構體保險費二分之一、上限5萬元。

    累計理賠金額達2.87億

    據統計，農業保險累計總投保數5.6萬件、投保約5萬人，總投保金額123億元、總投保面積9.4萬公頃。累計理賠件數約8690件、理賠金額達2.87億元。

    水稻投保率最高 番石榴最低

    周妙芳說明，目前以水稻涵蓋範圍廣，投保率最高，今年二期稻作達16.54%，累計理賠金額已1.5億元；水果則以水梨投保率較高，去年10月達10.52%。

    今年剛啟動的香蕉收入保險，投保率僅1.7%，番石榴投保率僅0.38%，甜柿0.7%，周妙芳分析可能近期才開發，農民多還在觀望。

    對於如何提高投保率，逢甲大學國貿系教授楊明憲建議，推動農業保險要跟其他政策搭配，例如香蕉收入保險，要一年後得到理賠，但是遭受風險的時候可能暫時造成資金短缺，所以建議讓農民投保後也可以享受優惠農貸，利率相對較低，以助解決短期資金需求，讓農民更有充分保障；也可透過隔年保費折抵來拉高續保率，讓農民可持續加保。

    農業保險費用補助項目、上限出爐，水稻和鳳梨皆補助保費1/2。（資料照）

    農業保險費用補助項目、上限出爐，水稻和鳳梨皆補助保費1/2。（資料照）

    農業保險費補助項目及金額表

    農業保險費補助項目及金額表

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