開堆高機、拿執照 南投啟智青年自力更生

有輕度智能障礙的小傑，不僅會自己找工作，還在工作中學會開堆高機。（記者劉濱銓翻攝）

2020/10/25 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣28歲有輕度智能障礙的小傑（化名），因父母先後離世，18歲遭親戚家暴，被送到德安啟智教養院，起初內向害羞，難以和人溝通，在院方訓練指導下，如今已住進社區家園學習融入社會，年幼曾學習鋼琴，透過不斷練習還會彈奏「鐵達尼號」，並曾自己搭火車環島，到工業區找工作，學會開堆高機、考取執照，甚至轉換工作跑道時，還讓老東家有點捨不得，令人刮目相看，也印證了只要肯努力學習，就能成功的道理。

小傑表示，在教養院學習到如何跟人溝通，雖然講話、理解稍微慢些，但大多能完整表達，雖然出社會難免遭受異樣眼光或歧視，但他都一笑置之，不去計較太多，工作上如有不懂，就會去請教別人，不會放棄學習，只要熟練了就一定會上手。

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他因喜歡看火車、聽火車的聲音，這幾年有工作收入後，就會買火車票到處旅行，最近還從台北買火車票環島，只不過少了個伴陪他，覺得有點可惜，希望以後能有女友陪他環島。

院長何心慈表示，該院成立滿20週年，看見個案能夠融入社會、獨立生活，是院方最大的成就，只要是工作或自理能力無虞，都會訓練到讓他們能搬去社區家園，針對較嚴重的身心障礙者，則會提供健康促進、延緩老化，近期也將募資籌建3000萬元的老化專區，讓年長個案有舒適生活環境、在地老化，盼社會各界踴躍捐助。

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