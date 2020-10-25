古都好風情 「台南覓」新登錄61老店

新營在地經營超過一甲子的太子宮製麵，至今仍堅持傳統作法，每天以陽光自然曝曬麵條。（南市文化局提供）

2020/10/25 05:30

傳承六代中藥舖 創新兼營藥膳餐廳 新營老字號 日曬製麵一甲子

〔記者洪瑞琴／台南報導〕遊走台南老街巷弄，總能遇見各式各樣老店的「覓（me）」（台語發音，東西之意）承載文化生活樣貌。南市文化局昨天在文創PLUS台南創意中心發表「台南覓」老店文化資源調查成果，展現南市老店帶給市民的文化感動與視覺震撼。

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博仁堂 漢藥入菜11/22要辦桌

老店之一「博仁堂中藥舖」，位在中西區西門路二段巷內，傳承至今第六代，是台南市第一家轉型兼營藥膳餐廳的中藥行。第六代周建文原本是電子工程師，因為從小「聞藥香」長大，還會幫阿公磨藥粉、製作藥丸，加上有廚師證照，發想將漢藥食補概念融入藥行經營模式。

值得一提的是，11月22日將舉辦「中藥藝術生活節」，推出全台首見的「藥膳辦桌」，在祀典大天后宮廟埕辦桌，將博仁堂中藥舖秘傳的漢藥配方以總舖師精湛手藝入菜，讓更多人認識老店文化傳承與創新。

太子宮製麵 守住傳統好味道

在新營的太子宮製麵則是經營超過一甲子，至今仍堅持傳統作法，每天以陽光自然曝曬方式保留麵條原始麥香；為講求麵條新鮮度，更是每天凌晨3點多就開始製麵，過程繁複，仰賴相當多人力。

目前由第四代葉耀文、葉秋廷兄弟接班，對於麵條的品質堅守傳統，除了要繼續堅守老字號的好口碑外，也將好味道留給外地學子的家鄉思念味。

文化局說，「台南覓」是配合文化部推動「國家文化記憶庫」計畫，去年起開始以文字、影像、紀錄片方式呈現，去年記錄南市老店數量為119家、今年61家，當中以飲食類型老店數量81家最多，其次為醫藥類型老店44家，工藝類型老店29家，其他類型老店如棉被店、理髮廳、戲院、攝影、商行、木炭行等。

成果展系列活動將展至11月29日，包括影像展、老覓市集、老覓講堂等；11月14、15日將在台南創意中心廣場舉行老覓市集，讓民眾有機會品嘗老店的老滋味。

博仁堂中藥舖傳承至今第六代周建文，是南市第一家轉型兼營藥膳餐廳的中藥行。（記者洪瑞琴攝）

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