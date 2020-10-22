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    肉燥飯爭霸賽 即起至11月1日報名

    高雄市觀光局宣布將舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，即日起接受報名。（觀光局提供）

    高雄市觀光局宣布將舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，即日起接受報名。（觀光局提供）

    2020/10/22 05:30

    〔記者葛祐豪、蔡文居／ 綜合報導〕高雄市長陳其邁挑起肉燥飯PK戰火，觀光局打鐵趁熱，昨宣布將舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，即日起至11月1日，開放網路報名。

    對此，台南市長黃偉哲表示，台南下月本來就要辦，懷疑可能消息走漏讓高雄搶先宣布。他並嗆聲說，最好是高雄辦完獲第一名者，再來台南參加複賽。

    黃偉哲說，反正這都是好事，我們跟高雄就像是兄弟縣市，但親兄弟也要明算帳，如果兄弟有邀請，我們一定赴會，兄弟如果沒有邀請我們，我們也只能尊重。

    高市觀光局長周玲妏昨表示，多位縣市首長接力推廣肉燥飯，觀光局及農業局應全國肉燥飯愛好者的期盼，搶先全台舉辦大型高雄肉燥飯爭霸賽，藉以推廣國產豬肉與高雄特色農特產食材。

    「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」分成「專業店家組」及「全民制霸組」各自對決，最終選出高雄最強肉燥飯霸主。

    「專業店家組」報名資格為高雄在地合法登記店家、飯店、餐廳及小吃店，須有固定營業地點、時間，無實體店舖及網路店家不得報名；「全民制霸組」只要是設籍高雄市的料理達人，年齡18歲以上皆可報名。

    參賽作品須為肉燥飯，不包含較大塊狀的飯類料理（如焢肉飯、爌肉飯、炕肉飯等），需符合肉品為台灣豬肉，以醬油、辛香料等配料滷製。

    至於獲勝者獎金、比賽時間，觀光局表示還在研議中。報名請洽高雄旅遊網「最新熱推」專區。

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