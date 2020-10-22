台北／稱爭取到大巨蛋超額營運回饋 柯自承仍掛零

大巨蛋復工，柯今年6月還在臉書稱「爭取到超額營運回饋」，議員批還沒爭取到竟當政績。（資料照）

2020/10/22 05:30

〔記者楊心慧、郭安家／台北報導〕大巨蛋（台北文化體育園區）復工2個月，台北市長柯文哲昨赴議會報告明年度總預算案及施政計畫，柯鬆口大巨蛋明年底完工。但議員質詢批，大巨蛋至今仍為零權利金，柯6月卻謊稱「爭取到超額營運回饋」當政績宣傳，如今台北市政府才編列350萬元預算，要專案管理公司評估大巨蛋超額利潤回饋，除此又追加700萬元管理費，讓廠商予取予求，違反與專案公司合約中不得增加價金之規定。柯昨則在議員質詢下坦承，超額利潤目前一毛沒爭取到。

議員批柯還沒爭取到竟當政績

體育局長李再立表示，遠雄近期將新版大巨蛋投資計畫書給北市府，需重新檢視財務情況；後續評估超額利潤。柯文哲表示，超額利潤要訂級距成本，要有雙方都可接受的基礎；但在議員林亮君質詢下，柯也承認超額利潤目前一毛沒爭取到，仍是零權利金。林不滿，柯今年6月還在臉書稱「爭取到超額營運回饋」，還沒爭取到竟當政績。

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中興增加管理費 恐有疑慮

林亮君表示，2007年北市府已提出逾3000多萬元的大巨蛋委託專案管理技術服務契約標案，由中興工程顧問公司得標，合約載明，若大巨蛋工程延期，中興不得要求增加價金，但中興今年5月發函市府要求700萬元管理費，理由是工期延宕，市府竟就編列預算，就連體育局會計室都認為恐有疑慮；除此，市府還編列350萬元評估超額利潤。

對此，柯文哲僅說，他不會知道細節。但議員李慶元接著批，大巨蛋營運權利金評估，更早是由森海國際公司執行，評估費約上千萬，為何現在要編350萬元預算多花一次錢，由納稅人埋單，既不合理又惡劣！350萬元預算不用公開招標就直接送給中興？副市長黃珊珊則說，中興要增加評估權利金的服務，若不能找中興，就再尋求其他協助。

大巨蛋復工，柯今年6月還在臉書稱「爭取到超額營運回饋」，議員批還沒爭取到竟當政績。（資料照）

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