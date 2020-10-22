新北天燈 將強制徵收永續發展費

天燈殘骸造成山林沉重負擔，民眾淨山清除。 （新北市觀光旅遊局提供）

2020/10/22 05:30

每盞收20-50元 用於賠償火災及環境清潔維護

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市平溪放天燈是國內外馳名的觀光活動，光是去年1年就放了約40萬個天燈，但數量龐大的天燈殘骸不僅破壞生態環境，也易引發火災。新北市政府通過「新北市天燈永續發展自治條例」草案，將強制徵收「天燈永續發展費」，每個20元至50元不等，用來賠償火災損失及清潔維護環境等。

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新北市府經濟發展局表示，自治條例草案將送市議會審議，通過後即可施行；經發局指出，徵收「天燈永續發展費」符合公益性及使用者付費的公平原則。

平溪區長曾繁盛指出，公所在2018年就成立「天燈永續發展基金」，由天燈業者自主提交金額，民眾若因天燈導致火災損失，可向公所申請補償金，由委員會審核後提撥賠償。統計去年受理約9件的火災賠償案，還有不少未造成財損的零星火警、雜草火警等。

去年1件火損被索賠170萬

新北市經發局商業發展科專員黃恆瑋表示，主動繳交的業者越來越少，今年至今掛零，去年1件疑似天燈導致的民宅火警，民眾申請的災損賠償金高達170萬元，但只剩數千元的基金根本難以支應，因此研訂「新北市天燈永續發展自治條例」草案，改為強制徵收。

平溪業者︰天燈勢必漲價

黃恆瑋指出，自治條例未來實施後，業者須在天燈上張貼市府核發的天燈標章才可販售，購買天燈的消費者也會納保公共意外責任險。對於未張貼標章或偽造、變造者，得按天燈數量按次處罰，每個最高可處1萬元罰鍰，將加強稽查並設立檢舉獎金。黃恆瑋說，平溪區目前有53家販售天燈的業者，多數業者都表示願意配合。

平溪魅力商圈理事長林高美雲說，天燈售價依大小而定，約150元至250元，每個利潤僅數十元，強制收取基金後，天燈勢必漲價，否則會沒利潤。今年受疫情衝擊，少了很多外國遊客，希望收取的金額不要太高，以免嚇跑想放天燈的民眾。

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