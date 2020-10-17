只差一場大雨… 停灌是痛苦決定

今年水情嚴峻，經濟部與農委會14日決議宣布桃竹苗停灌。石門水庫水情拉警報，桃園地區14日起實施離峰時段減壓供水。（資料照）

2020/10/17 05:30

〔記者黃佩君／台北報導〕今年水情嚴峻，經濟部與農委會14日決議宣布桃竹苗停灌，也是史上首次因缺水停灌二期稻作。10月才宣布停灌，官員透露是因估計若再有80到150毫米降雨量就足夠灌溉，「只差一到二場大雨」；但苦等降雨仍不如預期，停灌「是痛苦但必要的決定」。

再80到150毫米雨量 就夠了

今年是56年來首次沒有颱風的一年，水情嚴峻，經濟部與農委會決定桃竹苗1.9萬公頃農地停灌，10月才拍板，有外界不了解的秘辛。

請繼續往下閱讀...

據了解，水利與農業單位9月預估，要維持二期稻作正常灌溉所需之雨量，在80到150毫米之間，石門水庫集水區約150公釐、寶山與寶二約130公釐等。專家表示，這些降雨其實只需要一、二場大雨、或一個颱風及外圍環流，就能滿足。10月前專業單位評估有機會降雨，一旦降雨就能供灌今年二期稻作，「這才是撐到最後的原因」。

而中秋節前原本關注有一波降雨，之後也陸續有颱風形成，但降雨均不如預期，「差的那場雨一直沒來」；過程中有幾次氣象預報都有機會，但雨勢累積卻下在平地而非集水區，停灌是「是痛苦但必要的決定」。

外界提到用水排序是民生第一、農業第二、工業用水最後，不應先停農業用水。官員表示，此說法來自水利法18條跟18之1規定的用水順序，但該條是指一般時期水權，水源不足時期應依第19條，可以撤銷或限制18條的水權，法律上沒有疑義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法