（高雄）國10里港交流道延伸新威 通過環評

國1 0里港交流道延伸新威大橋新闢道路示意圖

2020/10/16 05:30

〔記者黃良傑、葛祐豪、許麗娟／高雄報導〕國10里港交流道延伸新威大橋新闢道路，14日正式通過環評，建設預算約128億6400萬元，預估後年施工、2026年完工，未來啟用通車後，將成為高雄山城包括美濃、六龜、茂林、桃源等區進出市區重要的快速道路，可以改善山城地區交通，建構完整農產品運輸與搶災、救災路線。

國10里港交流道延伸新威大橋聯外道路，以屏東縣里港交流道匝道東端為起點，續行至台28線與新威大橋路口為終點，後續將完成綜合規劃及國發會審查，最快預計後年（2022年）動工；此外，因為道路周邊有不少砂石車行駛往來，為保障用路人安全，通車後將實施禁行砂石車。

請繼續往下閱讀...

耗資128.6億 拚2022動工2026完工

市長陳其邁非常關心國10延伸案，他表示，該案影響屏東高樹、高雄六龜、茂林與甲仙等地觀光與農產運輸，未來完工後東側山區可快速抵達高雄市，建構完整農產品運輸與搶災救災路線，對居民而言，單趟可節省多達15分鐘以上路程。

快速道路18.1k長 帶動東高雄繁榮

陳其邁表示，交通建設是他的優先施政重點之一，里港交流道延伸新威大橋新闢道路完工後，將可改善東高雄交通，提升農業運輸效率，延伸的新闢道路全長18.1公里，未來完工啟用後，對於南部山區觀光和醫療救護品質及時效，可望全面升級，發揮更大的效益，並可拉近城鄉間的距離，提供市民跨區便捷安全的聯外道路。

議員林富寶表示，國10里港交流道延伸新威大橋通過環評，對六龜地區是百分百的好消息，六龜是高雄重要的觀光地區，未來遊客可直接從國10到六龜新威，不論是去天台山、寶來或再進去桃源區一帶旅遊都更方便。當地也希望未來國10延伸至高美大橋交流道時，能拓寬接往美濃的市道181線，讓旅客也能藉此進入美濃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法