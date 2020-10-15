為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    報修案多 議員轟社宅品質差

    2020/10/15 05:30

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員前天才結束針對社會住宅等議題的工務部門質詢，台北市長柯文哲昨下午視察瑞光社會住宅設施，指社宅已經不是鄰避設施。但議員王浩公布，社宅報修件數統計，報修前3名都是柯任內啟用，包括興隆D2公宅的2202件、健康社宅的1021件、青年一期公宅的954件，堪稱3大最爛社宅，住戶付高昂租金，卻換來不堪品質。

    興隆D2、健康、青年一期被點名

    柯文哲昨視察社宅則表示，北市府從東明公宅開始推「162快速報修」專案，只要民眾通報有瑕疵，居民通報後，物管公司需1個小時內現勘、不需要備料問題6小時內修好、若需要配料則2天內修繕完畢。

    都發局表示，社宅修繕項目統計，有些是住戶交屋後需要協調更換的五金零件，很快處理完畢。

    柯：通報案最慢2天內修繕完畢

    但王浩說，北市府目前6處社宅，由北市府發包興建的公宅，除了2012年前市長郝龍斌任內啟用的大龍峒社宅、2016年啟用的興隆D1社宅外，其餘皆近2年間完工；社宅啟用以來，累計報修件數卻達4907件，絕大多數是近年新完工的，包括興隆D2、健康、青年一期社宅，光這3處報修件數就多達4177件，佔總件數8成。

    最常發生問題以洗手台、馬桶、排積水等浴室問題最多，對講機、門禁或監視系統故障等「弱電」相關問題居次，房屋漏水、電燈不亮、水龍頭鬆脫等機電問題位居第3。王浩批，興隆D2社宅套房房租7100元最便宜，最貴的健康社宅3房房型租金2萬7200元，住戶付高昂租金，卻換來不堪的居住品質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    差在ATO！基隆輕軌升級捷運 班次更密、車速更快
    2020/10/14 06:29

    差在ATO！基隆輕軌升級捷運 班次更密、車速更快

    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一
    2020/10/14 12:05

    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一

    10/14 各報重點新聞一覽
    2020/10/14 06:15

    10/14 各報重點新聞一覽

    東北風及颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨特報
    2020/10/14 06:51

    東北風及颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨特報

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播