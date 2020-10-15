為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    稽查防疫旅館先通知業者 高市觀光局長致歉

    高市觀光局長周玲妏（右）遭控稽查防疫旅館前一晚先向業者通風報信，她昨向社會大眾致歉。（記者方志賢攝）

    高市觀光局長周玲妏（右）遭控稽查防疫旅館前一晚先向業者通風報信，她昨向社會大眾致歉。（記者方志賢攝）

    2020/10/15 05:30

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市人道酒店遭檢舉違法將居家檢疫者與一般旅客混住在同樓層，高市衛生局開罰一萬五千元，國民黨籍議員黃紹庭昨更踢爆，市府觀光局聯合稽查前一晚，先向業者通風報信。對此，高市觀光局長周玲妏坦承作業有疏失，向社會大眾致歉，並表示會檢討及懲處。

    高市衛生局與觀光局昨開記者會，對人道酒店讓居家檢疫者與一般旅客混住一事，衛生局長黃志中表示，事發後由警察局、民政局、衛生局及觀光局組專案小組，動員約四百人，稽查轄內四百九十五家旅宿業者，重點是查核一般旅館是否違法收住居家檢疫者、防疫旅館是否混居一般旅客，全部查核結果，一七七七名居家檢疫者均住防疫旅館。

    但國民黨籍議員黃紹庭批評市府觀光局竟於聯合稽查前一晚先向業者通風報信，抨擊防疫工作淪為作秀造假。周玲妏承認，觀光局在稽查前先以訊息通知業者，希望業者事先準備資料，以便查詢，儘管觀光局同仁解釋是為了效率才採取這樣措施，但造成社會觀感不佳，她向社會大眾致歉，會做必要檢討及懲處。

    周玲妏表示，防疫如同作戰，每個環節都不可輕忽、怠惰，都要用最嚴格的標準檢視，執行公務時也應恪遵本分、依法行政，「我們的確在作業上有所疏失」，觀光局會深刻檢討。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    差在ATO！基隆輕軌升級捷運 班次更密、車速更快
    2020/10/14 06:29

    差在ATO！基隆輕軌升級捷運 班次更密、車速更快

    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一
    2020/10/14 12:05

    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一

    10/14 各報重點新聞一覽
    2020/10/14 06:15

    10/14 各報重點新聞一覽

    東北風及颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨特報
    2020/10/14 06:51

    東北風及颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨特報

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播