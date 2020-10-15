稽查防疫旅館先通知業者 高市觀光局長致歉

高市觀光局長周玲妏（右）遭控稽查防疫旅館前一晚先向業者通風報信，她昨向社會大眾致歉。（記者方志賢攝）

2020/10/15 05:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市人道酒店遭檢舉違法將居家檢疫者與一般旅客混住在同樓層，高市衛生局開罰一萬五千元，國民黨籍議員黃紹庭昨更踢爆，市府觀光局聯合稽查前一晚，先向業者通風報信。對此，高市觀光局長周玲妏坦承作業有疏失，向社會大眾致歉，並表示會檢討及懲處。

高市衛生局與觀光局昨開記者會，對人道酒店讓居家檢疫者與一般旅客混住一事，衛生局長黃志中表示，事發後由警察局、民政局、衛生局及觀光局組專案小組，動員約四百人，稽查轄內四百九十五家旅宿業者，重點是查核一般旅館是否違法收住居家檢疫者、防疫旅館是否混居一般旅客，全部查核結果，一七七七名居家檢疫者均住防疫旅館。

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但國民黨籍議員黃紹庭批評市府觀光局竟於聯合稽查前一晚先向業者通風報信，抨擊防疫工作淪為作秀造假。周玲妏承認，觀光局在稽查前先以訊息通知業者，希望業者事先準備資料，以便查詢，儘管觀光局同仁解釋是為了效率才採取這樣措施，但造成社會觀感不佳，她向社會大眾致歉，會做必要檢討及懲處。

周玲妏表示，防疫如同作戰，每個環節都不可輕忽、怠惰，都要用最嚴格的標準檢視，執行公務時也應恪遵本分、依法行政，「我們的確在作業上有所疏失」，觀光局會深刻檢討。

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