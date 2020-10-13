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    旗津黑沙玩藝節 遊客破67萬人次

    旗津最潮黑沙玩藝節連假期間吸引爆滿遊客，圖為旗津海產街熱絡場景。 （記者王榮祥翻攝）

    旗津最潮黑沙玩藝節連假期間吸引爆滿遊客，圖為旗津海產街熱絡場景。 （記者王榮祥翻攝）

    2020/10/13 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕部分韓粉社團猛酸連假期間高雄都沒人！高市觀光局昨公布，15天累計有67萬人次湧入旗津最潮黑沙玩藝節。

    高市觀光局舉辦為期15天的2020旗津黑沙玩藝節，11日圓滿落幕，期間適逢中秋及國慶兩個連假，估算共吸引超過67萬人次造訪，平均每天4.5萬人次，比去年平均每天3.5萬人次超出許多。

    首度以策展概念 打造主題沙雕

    觀光局長周玲妏表示，後疫情時期，國內旅遊風潮盛，今年首度嘗試以策展概念，在旗津打造主題沙雕、隧道壁畫藝術、8場音樂秀和各式水上陸上活動等4大主題，加上旗津夕照與海鮮美味，成功吸引大批遊客到訪。

    觀光局說明，今年上半年受疫情影響，各景點遊客人數確實大幅下滑，但隨著後疫情時期興起的報復性國旅，及中秋、雙十連假效應，下半年至今，來高旅遊人次都較往年大幅成長，連續第6年舉辦的旗津黑沙玩藝節更成為指標，連假期間滿是人潮。

    住房率開紅盤 破除沒遊客謠言

    觀光局進一步表示，除累計吸引67萬人次到旗津，中秋連假期間市內旅館住房率接近8成，雙十連假周邊旅館住房率也開出紅盤，相關數據都顯示，高雄連假期間湧進許多觀光人潮，並非韓粉所說的都沒人。

    沙雕區展演 延長至10月25日

    鑒於黑沙玩藝節人氣高，觀光局特別延長沙雕區展演至10月25日週日，星空隧道也重新換裝配合海洋風情，歡迎尚未造訪的民眾把握機會。

    有網友貼出連假期間駁二人潮照片，反嗆韓粉社團大港橋旁邊那個都不是人，都是假的！你的眼睛業障多，都是假的！

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