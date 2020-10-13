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    首頁　>　生活

    德國BioNTech武肺疫苗 明年Q1可供台灣千萬劑

    2020/10/13 05:30

    〔記者陳永吉、林惠琴／台北報導〕台灣東洋藥品昨宣布取得已進入第三期人體臨床試驗的德國BioNTech（BNT）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗台灣代理權，東洋董事長林全表示，BNT已承諾在明年第一季提供台灣一千萬劑新冠疫苗，供國內五百萬人施打。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，BNT 是目前國際上最可能在今年底前供貨的選擇，會與廠商洽談。但其冷鏈保存屬於極端的攝氏負七十度環境，難度比一般疫苗二至八度高很多，未來施打據點可能會較受限、集中。

    台灣東洋藥品取得代理權

    林全指出，目前初步爭取到三千萬劑、可供一千五百萬人接種的最大額度，將與政府協商、配合政府需求。目前除了希望爭取足量的公費疫苗外，也希望與政府討論，是否可以滿足自費市場需求。

    對於BNT儲存與運送皆須保持在負七十度及八十度，林全表示正洽談合作對象，也考慮自建冷鏈物流。

    冷鏈保存難 施打據點恐受限

    BNT疫苗一人需打兩劑，林全說，國內BNT疫苗訂價會貼近國際行情與市場需求，目前美國與BNT談定價格為一劑十九．五美元（約新台幣五六五元）。

    莊人祥說明，我國也已加入武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX），並已簽約、支付訂金，加上國內疫苗業者積極加快研發，以及代理業者輸入國外疫苗等，都會整體一併考量、評估公費疫苗採購數量。

    食藥署藥品組副組長吳明美指出，東洋取得德國BNT武肺疫苗台灣代理權後，仍須向食藥署申請取得藥品許可證，才可開放國內合法接種。

    公費流感疫苗已施打197萬劑

    此外，國內流感疫苗施打踴躍，南投縣等部分鄉鎮傳出數量不足，排隊者有一半以上打不到，衛福部昨表示，會請各縣市衛生局先掌握當地有多少人接種，避免疫苗準備量與接種量有落差。

    據統計，公費流感疫苗從十月五日開放接種以來，已施打一九七．六萬劑，整體較去年同期的一七○．八萬劑，明顯成長。

    莊人祥指出，民眾如果打不到公費流感疫苗，可考慮自費疫苗。台灣目前沒有流感疫情 ，民眾如果勤洗手、戴口罩， 今年秋冬應不會有流感疫情，也可預防武肺疫情。

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