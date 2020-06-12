參觀「嘉義日環食」宣傳振興 柯挨批政治操作

2020-06-12 05:30:00

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕藍白合體？台北市長柯文哲六月廿一日將赴嘉義，與國民黨籍嘉義市長黃敏惠一同看日環食，但柯昨於議會市政總質詢被國民黨議員徐弘庭質疑，為何媒體瘋傳柯「要去嘉義振興」？柯強調，那是一個月前講好的市政交流，「她（黃敏惠）邀請我們去」；但徐打臉說，致電嘉義，「是你（柯）先報名的啦！」徐弘庭表示，質詢過後，嘉義地方人士跟他說，黃確實有禮貌性邀請柯；但他發現，柯市府除了事前自己去報名，私下還加碼所謂一日城市交流，嘉義市政府只能答應，柯昨還對外宣布是縣市振興名義的交流，政治操作痕跡明顯，搞不清楚誰是主人誰是客人。

市府：黃敏惠5月即提出邀請

徐弘庭質疑，為何柯文哲到嘉義去，被塑造成要去其他縣市走透透宣傳振興？還要柯想清楚答案是誰約誰？「誠信很重要」。柯答詢語塞說「有嗎？不會啦！這個我不曉得；不會啦！去那個很早一個多月前安排」；並強調是市政交流。徐表示，柯關心的在野大聯盟是否合作，是其次，最重要身分是台北市長，做好市政。

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而昨早柯文哲被媒體問及此事則表示，六月廿一日日環食，兩百年才一次，去嘉義看一下天文特色，上次嘉義市長黃敏惠有來邀請，北市一年兩次到外縣市參訪，就配合日環食去參觀。

徐弘庭揭露 柯市府要求加碼一日城市交流

對此，嘉義市府觀光新聞處長張婉芬受訪表示，黃敏惠五月十一日當天在北市天文館，邀請柯文哲到嘉義看日環食，六月廿一日當天早上兩市主管們交流，下午看日環食。

北市府副發言人黃瀞瑩強調，柯文哲將以台北市長身分赴嘉義市進行市政交流，而今年五月嘉義市長黃敏惠曾北上至台北市立天文科學館宣傳日環食活動，當時兩位市長就已有交流，盼藉由此次親自走訪嘉義，進行更多市政研討與對話。

柯文哲預計廿一日赴嘉義，柯宣稱要進行市政交流，而根據嘉義市政府規劃，當天下午兩點四十六分至五點廿五分，嘉義市上空可見日環食，錯過這次機會要再等上五十年。

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