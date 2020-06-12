葉金川：健保應開發收入 增部分負擔

陽明大學昨舉行健保關鍵報告座談會。（記者林惠琴攝）

2020-06-12 05:30:00

少婚、少子化 未來誰付保費才是大難題

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部長陳時中日前拋出調漲健保費及增加部分負擔議題，引發各界討論，陽明大學昨舉行健保關鍵報告座談會，邀請多名健保專家討論健保發展議題。有人認為錢不夠就恐需漲保費，但多位專家認為少婚、少子化，誰付保費是更大問題，建議開發其他收入、增加部分負擔。

張鴻仁：節約浪費 縮小漲幅

對於健保未來，前健保局總經理、陽明大學公共衛生研究所兼任教授張鴻仁昨指出，在健康是基本人權的前提下，錢不夠有兩條路，一是維持自由就醫調漲保費，一是節約浪費包含強制轉診、使用者付費，兩者可併用，調漲保費幅度就可縮小。

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前衛生署長楊志良認為，台灣結婚的人變少了，平均只生一小孩，健保費率若要調漲，要怎麼漲？誰要付這個錢？對於年輕人來說，繳健保費都是給老人家用，為何要繳健保費？而且有些醫療是折磨、無效，或許並不需要，可更尊重生命，也更提高對健保的滿意度。

前衛生署長葉金川指出，我國健保過去二十五年只調過兩次費率，但即使費率調到法定費率六％，未來還可修法到八％，一直調高也不是辦法。恐怕要有更多其他收入，例如加值營業稅等，要從富人那邊收稅，不能一直從薪資不漲的上班族收費。

鄭守夏：分階段實施論人計酬

葉金川分享，自己住四次院都有自費部分，都覺得合理，主張「部分負擔」可以，但不是健保收入來源，更是要抑制浪費，像是重大傷病看病免除部分負擔，自己都覺得慚愧，應該可以付一點，像是洗腎、呼吸器，若要民眾花錢，或許就不會一直用。

前健保局總經理、台大公衛學院教授鄭守夏指出，浪費主要是因為不確定而多用，民眾對健保滿意度八成以上，但醫師只有兩、三成滿意，或許應適時調整。但除了收入面改革，支出面改革也是必要的，當台灣人口不增加、醫師卻不減狀況下，沒有資格再用論量計酬方式，建議要分階段走向論人計酬的方式。也就是依照民眾年齡、性別等個人因素，評估一年所需相關服務，編列或訂出一筆給付費用，由特定醫療院所負責照護，當病人越健康、醫療院所獲給付可能也越高，更保醫療品質。

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