造橋平興大潭拚觀光 將清淤泥、布袋蓮

造橋鄉平興村一處灌溉山塘，水面上長滿布袋蓮，宛如一片大草地，遊客經過讚嘆美麗，當地居民卻憂心造成生態浩劫。（記者鄭名翔攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉平興村一處灌溉山塘，水面上長滿布袋蓮，宛如一片大草地，遊客經過讚嘆美麗，當地居民卻憂心造成生態浩劫，尤其相對鄉內龍昇村大潭觀光蒸蒸日上，鄉親盼有關單位能清除；造橋鄉公所表示，已徵得地主同意，後續將向行政院農委會水土保持局爭取經費，整治水質並重修環湖步道等。

遊客讚美景 居民憂生態浩劫

造橋鄉為丘陵地，少有工廠，保有許多早年的灌溉山塘，其中又以龍昇大潭及平興大潭最具代表性，近年來龍昇大潭因南瓜節活動，遊客絡繹不絕，品嘗在地農產並欣賞湖光山色，成為縣內熱門觀光景點，平興大潭則相形失色。

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平興大潭面積約六公頃，為私人所有，因久未整理，淤泥沉積嚴重，平興社區總幹事潘福田指出，近年布袋蓮入侵，加上肥料流入，使其快速生長蔓延，如今整池水綠油油，宛如草地，還開滿紫色小花，雖然景致宜人，但恐衝擊生態。

潘福田表示，池底淤泥嚴重，希望能清除，不僅可改善布袋蓮造成的生態問題，也可增加蓄水量，讓農民得以引水至下游灌溉。

鄉長︰爭取經費整治、修步道

造橋鄉長黃天貴表示，平興大潭原有環湖步道，但年久失修，近日已徵得地主同意，將進行整治，公所擬向水保局爭取經費，除清除布袋蓮及淤泥，也規劃修復步道，與居民及地主合力，共同活化大潭，盼成為鄉內另一特色景點。

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