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台9線拓寬 舞鶴茶農怨「綠帶太寬」影響生意

公路總局昨天在舞鶴社區活動中心舉辦公聽會，民眾覺得減少綠帶可避免徵收大量土地。（記者花孟璟攝）

公路總局昨天在舞鶴社區活動中心舉辦公聽會，民眾覺得減少綠帶可避免徵收大量土地。（記者花孟璟攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕公路總局辦理台九線瑞穗鄉瑞祥至玉里三民段拓寬工程，但舞鶴台地與會茶農希望交通部長官勿「從台北看天下」，當地可供拓寬的腹地不大，但分隔快、慢車道間的景觀綠帶卻超過二米；鄉代表會主席陳廖安也認為「安全島一點五米還是太寬了」盼縮減，但公路總局仍堅持景觀道路的規劃方式，讓民眾開到最後不禁搖頭，開會「有開和沒有開都一樣」。

公路總局堅持安全景觀大道 與茶農無共識

茶農謝茗遠說，快、慢車道間規劃超過二米寬的綠帶，對消費者停車很不便利，還得找適當的缺口迴轉，盼綠帶取消；瑞穗鄉代表會主席陳廖安也認為，中央安全島一點五米「還是太寬了」，縱谷最美就是山脈和綠野「誰開車爬坡還會看樹木綠帶」？希望公路總局考慮再縮減。

蘇花改工程處副處長馬錫鈞則強調，台九線三期拓寬後續改善計畫，是以「安全景觀大道」精神規劃，總經費九十四點七億元，舞鶴山路段拓寬為卅米公路；比較其他已完成路段，分隔島寬度有六米，在舞鶴段已縮為一點五米「再縮減意義也不大」，至於綠帶的規劃主要是就地保留現有的行道樹，以不砍樹為前提，下方也作為管線埋設使用。公聽會結束後，下個階段將舉辦用地價購說明會，希望最快於年底前可動工。

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