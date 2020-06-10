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國境之南安心玩 屏東6/15起推優惠

屏東有海有山，適合多日遊行程，屏東縣府將推優惠搶攻「安心旅遊」遊客。（資料照，記者羅欣貞攝）

屏東有海有山，適合多日遊行程，屏東縣府將推優惠搶攻「安心旅遊」遊客。（資料照，記者羅欣貞攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕安心旅遊補助七月一日上路，不分平日假日，且團體旅遊補助更優惠，若十人團可玩五天四夜，屏縣府預估所創產值將大幅高於秋冬國旅；為安心旅遊暖身，屏東縣政府預計六月十五日起搶先推出優惠措施，近期就會公布具體內容。

秋冬國旅創20億觀光產值

屏東縣政府交旅處表示，秋冬國旅補助去年九月至今年一月底，自由行屏東縣總執行經費逾兩億元，補助房數達廿萬三千餘間，推估至少四十萬七千餘人入住，創造約廿億元的觀光產值。

迎接後疫情時代，七月一日至十月底上路的安心旅遊，中央補助條件更優惠，團體旅遊基本每人每日補助七百元、每團三萬至七萬元，自由行每房優惠一千元等，平假日皆適用，且可與三倍券同步使用。

適多日遊 安心旅遊更吸客

屏東縣政府表示，屏東有山有海，多日遊更加適用，團體旅遊若十人團，每天每人補助七百元，可玩五天四夜，自由行若一家四口，每天輪流申請一千元補助，也能玩五天四夜，甚至可另搭配自由行離島加碼補助，一路從原鄉部落玩到墾丁、小琉球，再到屏東市逛眷村。

交旅處長黃國維透露，為搶得疫情解禁後旅遊爆發潮先機，縣府已規劃首波優惠措施，從六月十五日起至七月十五日，包括推薦遊程、店家優惠加碼、團客獎勵等，接著配合安心旅遊，再推出第二波加碼優惠。

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