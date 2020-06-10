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視障生研發按摩幫手 摘歐洲發明金獎

「配重按摩棒」參加歐洲盃國際創新發明競賽，摘下金牌和特別獎。 （記者蘇福男攝）

「配重按摩棒」參加歐洲盃國際創新發明競賽，摘下金牌和特別獎。 （記者蘇福男攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者蘇福男／高雄報導〕高苑科技大學視障研究生薛乃源眼盲心不盲，致力於發明創意製作，作品屢獲佳績；他和同學、師長組成團隊研發「配重按摩棒」，提升按摩服務及效果，參加歐洲盃國際創新發明競賽，摘下金牌和特別獎。

配重按摩棒省力又到位

薛乃源是高苑科大經管所碩士班研究生，本身為視障人士，課餘以按摩服務為業，由於實際執業發現，長時間為客人按摩，常常力氣用盡，且改換按摩工具中斷按摩過程，也大大影響服務品質。

為提升按摩服務和效果，薛乃源和休運系教授張蕙麟、電子系教授林文傑、莊詩晴同學共組團隊研發「配重按摩棒」。高苑科大研發處長葉怡君表示，該配重按摩棒為金屬材質，重量約一千公克，運用人體工學設計，透過掌心與手指的持握，藉由核心區域的重量傳導，以槓桿原理基礎將力量由上至下，可節省按摩者拇指、食指的施力，同時達到按摩紓壓效果。

今年的EUROINVENT歐洲盃國際發明競賽，五月下旬在羅馬尼亞雅西文化宮殿舉行，年初因疫情關係，羅馬尼亞直到三月才確定如期舉辦，今年共有三十二國、五百多件作品參賽。評審對高苑科大的配重按摩棒頗感興趣，認為傳統專業醫療和紓壓理療在歐洲有很大商機，詢問研發團隊如在歐洲販售約多少價位？團隊表示約在一、二百歐元。

薛乃源今年並入圍總統教育獎，教育部長潘文忠頒發「二○二○奮發向上優秀學生」獎狀以資鼓勵。

高苑科技大學視障研究生薛乃源（右二）研發團隊，以「配重按摩棒」參加歐洲盃國際創新發明競賽，摘下金牌和特別獎。（高苑科大提供）

高苑科技大學視障研究生薛乃源（右二）研發團隊，以「配重按摩棒」參加歐洲盃國際創新發明競賽，摘下金牌和特別獎。（高苑科大提供）

「配重按摩棒」能有效提升按摩服務及效果。（高苑科大提供）

「配重按摩棒」能有效提升按摩服務及效果。（高苑科大提供）

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