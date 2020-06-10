釣友福音 再開放50漁港供海釣

規劃新增開放海釣漁港

2020-06-10 05:30:00

倍增到全台100處 政院擬鬆綁水上、岸上活動

〔記者李欣芳／台北報導〕全台百萬釣友再添佳音。行政院去年原規劃開放全台漁港與商港五十處可供海釣，行政院日前召開「向海致敬」會議，海委會整合十多個部會意見，將進一步開放全台漁港、商港與國家公園等多達一百處可供海釣，其中今年將新增開放桃園竹圍漁港、桃園永安漁港、台東富岡漁港等七個第二類縣市主管的漁港，由中央主管的第一類漁港，將新開放台南安平漁港為釣魚區。

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第一類新開放台南安平漁港

行政院也規劃進一步開放水上與岸上活動，政務委員張景森表示，有些地方對開放水上與岸上活動有一些限制，政府盼未來進一步開放水上與岸上活動，例如衝浪、浮潛、水上摩托車、風帆船、獨木舟等。行政院長蘇貞昌並指示相關部會，要做好岸上設施等規劃。

為鼓勵人民親近海洋，蘇貞昌正積極整合各部會提出「向海致敬」政策，包括清理海污、開放海釣與水上、岸上活動等，其中開放海釣，去年總統大選前曾引發部分漁民反彈，不過，政府經積極整合，在不影響漁民作業情況下，要進一步擴大開放。

至於政院去年原本要開放五十處海釣，為何現在要開放多達一百處？張景森說，這是海委會在政院內部會議所提出的開放目標。

目前全國漁港與商港已公告開放基隆八斗子漁港等五十八處，亦即還有四十二處尚待開放，主要集中在漁港的開放，特別是第二類漁港，已開放二十五個，今年底前還要開放七個，包括桃園竹圍漁港、永安漁港，台南將軍漁港，金門新湖、復國墩漁港與羅厝漁港，台東富岡漁港。

第一類漁港已開放基隆八斗子漁港等八處，漁業署表示，第一類有四個漁港，包括基隆正濱漁港、宜蘭南方澳漁港、台中梧棲漁港、高雄前鎮漁港因無單獨防波堤，不開放海釣。

墾丁國家公園等也思考開放

有關商港開放海釣，包括台中港等多處已開放，台中港北防波堤原只是部分開放，目前已全段開放；官員指出，不只漁港、商港，國家公園與岸際也規劃要開放海釣，例如墾丁國家公園也正思考開放。

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