義大利拒絕台灣飛機入境 旅行社急尋航點轉機

義大利宣布全面停止飛往中國的航班，圖為1月31日，一名戴著口罩的旅客在羅馬的達文西國際機場內使用手機。（路透）

2020-02-01 05:30:00

〔記者王憶紅、鄭瑋奇／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情擴大到義大利，市場傳出，義大利拒絕中國港澳及台灣飛機飛往義大利。旅行社業者證實，二月九日至四月二十八日羅馬航班將取消，長榮米蘭至少要延到三月下旬，立即幫團客搶泰航、新航的轉機機票。

借道新加坡、曼谷、杜拜、伊斯坦堡

有旅行社業者指出，接獲華航內部消息指義大利停飛，但未接到正式公文。這名業者說，有透過駐義大利大使的管道得知，義大利官員與台灣代表有開會，但尚未獲知開會內容。

請繼續往下閱讀...

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，現有兩團已出發前往義大利，後續還有七至八團要出發，不論是出團或是返台，已尋求新加坡航空、泰國航空、阿聯酋航空、土耳其航空協助，將從新加坡、曼谷、杜拜、伊斯坦堡等航點轉機。

可樂旅遊指出，目前公司有團在義大利旅遊，若華航羅馬航班真的取消，會協助旅客從其他航點返回台灣。雄獅旅遊表示仍在釐清中。

華航每週三班（週二、四、日）飛羅馬。華航昨晚表示，接獲義大利飛航通告，因該國健康管理局要求，取消二月二日飛航羅馬與二月三日羅馬返回台北航班，後續航班若有調整將再行公告。華航昨日官網已將義大利羅馬航線下架，避免旅客回程有疑慮。

華航也表示，將協助已訂妥機位的旅客安排替代航班抵達目的地。最新航班異動旅客可多利用華航網站、下載Mobile APP查詢即時資訊。而即將在二月十八日開航米蘭的長榮航則說，透過管道釐清中。

市場人士指出，雖然義大利地區占華航營收比不高，但停飛一事，對華航可說是雪上加霜。受到武漢肺炎疫情衝擊，航空股首當其衝，以團客出國為大宗的旅行社也將面臨寒冬。華航、長榮航昨日股價都創下超過九年來新低。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法