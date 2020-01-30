凍番薯 西半部、東北部下探8度

合歡山武嶺地面積雪，員警在低溫中指揮交通，十分辛苦。 （仁愛警分局提供）

2020-01-30 05:30:00

〔記者蕭玗欣、陳鳳麗、簡惠茹／綜合報導〕入冬首波寒流襲台，全台昨日成為凍番薯，中央氣象局預告，今起到週日清晨是冷空氣最強時候，各地清晨夜裡須嚴防低溫，西半部、東北部下探八度，局部沿海地區可能只有六、七度，西半部沿海的苗栗、彰化、嘉南地區體感溫度更恐僅一到三度；氣象局也針對全台十九縣市發布低溫特報，今天有機會發生十度以下低溫，提醒民眾須留意這波入冬以來最強冷空氣。

據氣象局觀測，昨全台最低溫發生在新北五股九．四度，人工測站板橋站為十．五度，刷新今年最低溫紀錄。天氣逐漸轉為乾冷，玉山、合歡山雖未再降雪，但玉山排雲山莊積雪就已達三十公分，為廿年來最大量。

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19縣市發布低溫特報

合歡山山壁和山頭也都還有皚皚白雪，路面積雪則已鏟除但結冰，昆陽以上路段都要加掛雪鏈，且從昨晚五時起到今日上午七時，台十四甲線十八Ｋ翠峰到四十一．七Ｋ大禹嶺段，道路實施預警性封閉。

氣象局預估，下週日清晨前，全台都持續受寒流影響，尤其今起三天是寒流影響最劇烈時候，西半部、東北部低溫下探八到十度，局部沿海、近山區地區恐只六、七度，花東地區約十三到十五度；而因濕度及風速影響，氣象局更預估，中部以北民眾體感溫度恐怕最低下探四到六度，嘉義、台南地區更凍到只剩一到三度。

氣象局也已針對北北基等十九個縣市發布低溫特報，其中北北基、桃竹苗為橙色燈號，為「非常寒冷」等級，亦即平地氣溫可能降到六度以下，或降至十度以下且連續廿四小時氣溫低於十二度。

氣象局說，預計下週日白天起寒流才將減弱，各地逐日回溫。

面對寒流來襲，農委會昨則緊急召開防範寒流會議，邀集相關單位等盤點因應措施，防範寒流影響農產業，養殖漁業部分鱸魚、虱目魚和蝦都要加以防範，尤其高接梨正在嫁接時期，蓮霧和香蕉等果樹也都是易受低溫影響作物，提醒縣市及農民必須及早注意防範寒害造成的影響。

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