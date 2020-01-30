沒社區感染 專家︰大型活動不須停辦

專家指出，目前台灣沒有社區感染疫情，大型活動不須停辦。圖為疫情指揮中心昨天下午由防疫專家說明疫情狀況。（記者吳亮儀攝）

2020-01-30 05:30:00

〔記者吳亮儀、陳文嬋／綜合報導〕今天初六全面開工，之後陸續有國際書展、燈會等大型活動開始，但因應中國武漢疫情持續，讓各界討論是否該繼續舉辦。專家指出，目前台灣沒有社區感染疫情，大型活動不須停辦，但部分族群例如從中國湖北省回來、有感冒或上呼吸道症狀的人就不該參加。

從湖北回來或感冒者 不要參加

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、諮詢小組委員李秉穎等人說明，目前雖然有一起本土病例，但因是第五例境外移入病例的丈夫染病，是在清楚來源、密集接觸下才染病，這很合理，不會把這起病例歸類為有社區感染。

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張上淳說，目前不須特別拉高防疫措施，國內舉辦的大型活動也都還是可以繼續舉辦，不用取消，但部分族群例如從中港澳地區回來的人、特別是中國湖北回來的人，就不要參加。另外，有上呼吸道症狀、感冒、流感的人也不要參加。

張上淳表示，以目前台灣疫情狀況，不需要暫停室內、室外大型活動；後續幼兒園、托兒所、補習班等學校陸續開課，目前看來也不需要停課。

李秉穎說，這新病毒和SARS也有不太一樣的地方，例如武漢肺炎輕症較多，從台灣的病例和各國的狀況來看都相符，例如台灣八例中僅一例有肺炎症狀。但武漢肺炎傳染力應比SARS強，SARS要有發燒才會有傳染力，但武漢肺炎個案似乎在輕症沒有發燒時就能傳染。

中國訊息不透明 台灣防疫困擾

對於發源地中國的疫情，李秉穎說，現在台灣防疫的困擾就是無法第一時間得知訊息，不利防疫，也凸顯我國應該要加入世衛組織（WHO），這是健康問題，不是政治問題。準副總統賴清德表示，阻絕台灣於WHO之外，對台灣人民並不公平，希望因此可以得到國際社會更多的支持，讓台灣早日參與WHO。

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