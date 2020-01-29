低溫延續至週六 今白天降至10度

屏東北大武山昨天在寒流及水氣的助攻下，降下難得的新年瑞雪 。（山友提供，記者陳彥廷翻攝）

2020-01-29 05:30:00

〔記者簡惠茹、謝介裕、陳彥廷／綜合報導〕寒流來襲氣溫驟降，中央氣象局昨天發出低溫特報，今天白天各地氣溫明顯偏低，還可能降到十度以下，尤其基隆市、新北市和桃園市都已亮出橙色低溫警示，代表非常寒冷，今天起到二月一日都還可能會更冷，須嚴加注意防範。

中央氣象局昨天表示，受到寒流影響，從昨天晚上開始到二月一日各地氣溫明顯偏低，可能降到十度以下，昨晚桃園楊梅已經出現九．五度的低溫，今天白天局部地區氣溫會降到更低，請民眾注意保暖。

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目前基隆市、新北市和桃園市已亮出橙色燈號，代表非常寒冷，會持續十度左右的氣溫，甚至更低；台北市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市和宜蘭縣則是屬於黃色燈號，代表寒冷，也都可能有十度以下的氣溫出現。

中部空曠地區可能出現7度低溫

氣象局呼籲，低溫會持續到二月一日，中部空曠地區可能還會出現七度低溫，尤其清晨到夜裡會相當寒冷，民眾請加強保暖。

昨天玉山、合歡山積雪已達二十幾公分，氣象預報員陳伊秀表示，因寒流來襲加上有華南雲雨區水氣移到台灣上空，冷空氣南下溫度夠低且水氣充足，高山持續下雪，今天天氣將轉為乾冷，白天下雪機率會比較低，但仍有機會看到積雪景色。

玉山國家公園管理處指出，目前排雲山莊到主峰的路線，全部都被白雪覆蓋，該處已啟動雪季安全管理機制，勸導未攜帶雪靴、冰爪等雪季裝備的山友，不要貿然攀登主峰路線，山友也都聽勸下山。合歡山迄二十八日積雪約二十公分左右，賞雪的人潮、車潮幾乎塞爆合歡山。

昨天下午屏東北大武山也傳來降雪消息，有山友在三角點處拍下雪景，連霸王寒流都不曾降雪的國境之南，昨天在寒流及水氣的助攻下，降下難得的新年瑞雪，引發追雪族熱烈討論：「屏東也會下雪？」有人感動說：「還以為有生之年看不到北大武山下雪！」屏東林區管理處則回應，這是暌違十五年的難得美景，但上山務必做好防範，「沒有登山經驗者」在家看照片就好。

北大武山位於台灣的屏東縣霧台鄉好茶村、泰武鄉泰武村與台東縣金峰鄉嘉蘭村交界，是中央山脈南段最高峰，更為南台灣屏東縣境內唯一超過三千公尺的高山。

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