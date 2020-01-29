為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

低溫延續至週六 今白天降至10度

屏東北大武山昨天在寒流及水氣的助攻下，降下難得的新年瑞雪 。（山友提供，記者陳彥廷翻攝）

屏東北大武山昨天在寒流及水氣的助攻下，降下難得的新年瑞雪 。（山友提供，記者陳彥廷翻攝）

2020-01-29 05:30:00

〔記者簡惠茹、謝介裕、陳彥廷／綜合報導〕寒流來襲氣溫驟降，中央氣象局昨天發出低溫特報，今天白天各地氣溫明顯偏低，還可能降到十度以下，尤其基隆市、新北市和桃園市都已亮出橙色低溫警示，代表非常寒冷，今天起到二月一日都還可能會更冷，須嚴加注意防範。

中央氣象局昨天表示，受到寒流影響，從昨天晚上開始到二月一日各地氣溫明顯偏低，可能降到十度以下，昨晚桃園楊梅已經出現九．五度的低溫，今天白天局部地區氣溫會降到更低，請民眾注意保暖。

目前基隆市、新北市和桃園市已亮出橙色燈號，代表非常寒冷，會持續十度左右的氣溫，甚至更低；台北市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市和宜蘭縣則是屬於黃色燈號，代表寒冷，也都可能有十度以下的氣溫出現。

中部空曠地區可能出現7度低溫

氣象局呼籲，低溫會持續到二月一日，中部空曠地區可能還會出現七度低溫，尤其清晨到夜裡會相當寒冷，民眾請加強保暖。

昨天玉山、合歡山積雪已達二十幾公分，氣象預報員陳伊秀表示，因寒流來襲加上有華南雲雨區水氣移到台灣上空，冷空氣南下溫度夠低且水氣充足，高山持續下雪，今天天氣將轉為乾冷，白天下雪機率會比較低，但仍有機會看到積雪景色。

玉山國家公園管理處指出，目前排雲山莊到主峰的路線，全部都被白雪覆蓋，該處已啟動雪季安全管理機制，勸導未攜帶雪靴、冰爪等雪季裝備的山友，不要貿然攀登主峰路線，山友也都聽勸下山。合歡山迄二十八日積雪約二十公分左右，賞雪的人潮、車潮幾乎塞爆合歡山。

昨天下午屏東北大武山也傳來降雪消息，有山友在三角點處拍下雪景，連霸王寒流都不曾降雪的國境之南，昨天在寒流及水氣的助攻下，降下難得的新年瑞雪，引發追雪族熱烈討論：「屏東也會下雪？」有人感動說：「還以為有生之年看不到北大武山下雪！」屏東林區管理處則回應，這是暌違十五年的難得美景，但上山務必做好防範，「沒有登山經驗者」在家看照片就好。

北大武山位於台灣的屏東縣霧台鄉好茶村、泰武鄉泰武村與台東縣金峰鄉嘉蘭村交界，是中央山脈南段最高峰，更為南台灣屏東縣境內唯一超過三千公尺的高山。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
2020-01-28 21:56

武漢肺炎》彰化確診2病例 夫妻共接觸36人 影片

2020-01-28 10:52

武漢肺炎百餘死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-28 14:25

武漢肺炎》台灣新增2病例！都是武漢來台觀光發燒確診

2020-01-28 20:35

武漢肺炎》台灣出現首起本土病例！ 居家隔離者明起電子監控

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播