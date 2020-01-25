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長者過年保健 細嚼慢嚥+適量運動

銀髮族要保有健康，醫師建議即使過年期間，也要多運動。（記者王善嬿攝）

銀髮族要保有健康，醫師建議即使過年期間，也要多運動。（記者王善嬿攝）

2020-01-25 05:30:00

記者王善嬿、王俊忠／專題報導

根據國健署資料，銀髮族春節期間常見的急門診疾病為感冒、腸胃炎及發燒，假若平常就有多重慢性病，過年還可能因家人返家、病毒互相交換，感染流行性感冒，影響健康；醫師建議，保有健康的不二法門，就是勤洗手、注意個人衛生、戴口罩，並適量運動。

嘉義基督教醫院家庭醫學科醫師李安婷建議，長輩盡量少到人潮擁擠的地方，如要外出，則要注意保暖、戴口罩、勤洗手，家人有病症就應隔離，食物注意衛生，盡量少油、少鹽、少糖，用餐定時定量，零食淺嚐即止。

安南醫院家醫科主任黃守正提醒，老人家吃東西要細嚼慢嚥，同時要挺直身體，少量地以食物、水、湯汁交互吞食，且吃後1小時內不要躺著，以免嗆到，引發吸入性肺炎。

黃守正建議，老年人一天喝1至2杯牛奶，預防骨質疏鬆，若對牛奶過敏者可用優格或乳酪代替；應適量攝取蛋、豆腐、魚、肉；馬鈴薯、水果、海藻、香菇等都是很好的食物纖維來源，可預防便秘。

李安婷說，銀髮族維持適當運動（見圖，記者王善嬿攝），除可消耗吃進肚子的熱量，也能增加肌力，尤其平時少運動的長輩，可能有骨質疏鬆問題，要注意不要跌倒，建議從散步這種較緩和的運動開始，再逐漸加重運動強度。

需注意的是，根據國健署調查，室外易跌傷地點前3名為街道或路邊、公園及運動場或溜冰場、菜園及農地，主要原因為踩踏地上的東西、地板濕滑及碰到桌腳或家具，而65歲以上長輩因年齡大或有高血糖、高血脂、高血壓，周邊血液循環跟神經肌肉系統對環境反應較遲緩，應避免到濕滑易跌的場所，或由家人陪伴，穿著防滑的鞋子。

年節期間因長時間看電視、使用3C產品，或熬夜聊天打牌，造成眼睛表面淚液減少，產生酸澀、疲勞、異物感，甚至乾眼症狀。

嘉基醫院眼科醫師謝旻蒼說，除要適當休息，還可使用人工淚液、熱敷，舒緩不適感，讓眼部肌肉放鬆；有糖尿病的銀髮族，如果大魚大肉易讓血糖飆升，增加視網膜出血及水腫風險，建議飲食以高纖、少油、少澱粉的食物為佳。

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