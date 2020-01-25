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5歲童飄洋寄思念 暖哭台灣寄養父母

菲律賓籍的「大寶」（左）去年被澳洲夫妻收養。（記者蔡宗憲翻攝）

菲律賓籍的「大寶」（左）去年被澳洲夫妻收養。（記者蔡宗憲翻攝）

2020-01-25 05:30:00

照顧菲籍孩子近5年 去年11月被澳洲家庭收養

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕農曆春節是華人傳統團圓的日子，一對長期擔任屏東家扶寄養家庭的許姓夫婦，除夕前收到一封象徵團圓的暖心卡片；照顧過近五年的菲律賓籍孩子「大寶」，去年十一月被送到澳洲收養家庭，五歲大寶在春節前以簡單的手畫圖案傳送思念，讓許姓夫婦心裡好溫暖，說是這輩子收到最棒的新春禮物。

許姓夫婦︰收到最棒的新春禮物

六十七歲的許增鋁、柯玉放夫婦看著稚嫩的畫作，想起五年來陪伴成長的一切。大寶由菲律賓移工媽媽生下，生母無法照顧，而由屏東縣政府寄養安置，大寶三個月大時就由屏東家扶委由許增鋁、柯玉放照顧。

「只要看到火車，就想到大寶的身影和聲音。」許姓夫婦說，擔任屏東家扶寄養家庭十二年，照顧過十一名寄養童，大寶是照顧最久的孩子，早視他如己出。大寶最喜歡坐腳踏車去看火車，也很會唱台語兒歌，相信他長大後都不會忘記小時候在台灣度過的童年時光。

大寶在去年十一月出養到澳洲，由當地華人Chong姓夫婦收養。屏東家扶寄養社工督導黃淑玲說，Chong姓夫婦很喜愛大寶，除了提早數月視訊交流，還提早到台灣帶大寶出遊培養感情。但要前往澳洲生活那天，大寶捨不得「台灣父母」而放聲大哭，收養父母也陪著直掉眼淚，深深感謝寄養爸媽許姓夫婦，才會在農曆年前寄來思念的卡片，維繫這段三國兩民族親情接力。

「大寶」過年前寄來思念卡片，讓台灣寄養父母好感動。（記者蔡宗憲攝）

「大寶」過年前寄來思念卡片，讓台灣寄養父母好感動。（記者蔡宗憲攝）

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